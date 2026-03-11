Menü Kapat
Editor
 | Baran Aksoy

TFF'den Beşiktaş'ın VAR başvurusuna cevap: "Temsilci gönderip, beraber izlesinler"

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'ın Galatasaray derbisinin ardından yaptığı başvuruya cevap geldi.

TFF'den Beşiktaş'ın VAR başvurusuna cevap:
11.03.2026
11.03.2026
Beşiktaş, Galatasaray derbisi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na VAR'la ilgili şikayetlerini dile getirdiklerini bir başvuru yaptı. TFF'den Beşiktaş'ın başvuruna cevap geldi.

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi sonrası VAR ile ilgili yaptığı şikayete Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yanıt geldi.
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın başvurusuna kendilerine uygun bir dille cevap vereceklerini belirtti.
Otyakmaz, isteyenlerin VAR odasına gelip görüntüleri kendileriyle birlikte izleyebileceğini söyledi.
Ayrıca, ilerleyen dönemde iki takımdan birer yöneticinin VAR odasındaki teknik bölümde oturup izlemesini teklif etti.
TFF'nin dışarıya görüntü veremeyeceğini vurguladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz yaptığı açıklamada, "Biz dışarıya görüntü veremeyiz. Beşiktaş'ın yazısını yok sayamayız. Tabii ki onlara uygun bir lisanla cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

TFF'den Beşiktaş'ın VAR başvurusuna cevap: "Temsilci gönderip, beraber izlesinler"

"GELSİNLER VAR ODASINDA OTURUP BERABER İZLESİNLER"

TFF Başkan Vekiil Mecnun Otyakmaz'ın açıklaması şu şekilde;

"Biz bu görüntüleri dışarıya veremeyiz. Kapımız kendisine açık. Buyursunlar gelsinler birlikte izleyelim. Ben bir el daha yükseltiyorum. Bundan sonraki dönemde iki tane takımdan birer yönetici gelsin, VAR odasındaki teknik bölümde otursun. Gelsin VAR odasında oturup beraber izlesinler. Baksınlar ne oluyor.

"ONLARA UYGUN BİR LİSANLA CEVAP VERECEĞİZ"

Görevimizi yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Biz dışarıya görüntü veremeyiz. Beşiktaş'ın yazısını yok sayamayız. Tabii ki onlara uygun bir lisanla cevap vereceğiz. Gelsinler, kim görmek istiyorsa kapımız açık dedik. Aynısı VAR için de geçerli. Tekrar ediyorum, iki kulüp anlaşsın, birer temsilci göndersin. Beraber izlesinler."

