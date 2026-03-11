TFF'den Beşiktaş'ın VAR başvurusuna cevap: "Temsilci gönderip, beraber izlesinler"

Kategoriler
Beşiktaş, Galatasaray derbisi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na VAR'la ilgili şikayetlerini dile getirdiklerini bir başvuru yaptı. TFF'den Beşiktaş'ın başvuruna cevap geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz yaptığı açıklamada, "Biz dışarıya görüntü veremeyiz. Beşiktaş'ın yazısını yok sayamayız. Tabii ki onlara uygun bir lisanla cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.
TFF Başkan Vekiil Mecnun Otyakmaz'ın açıklaması şu şekilde;
"Biz bu görüntüleri dışarıya veremeyiz. Kapımız kendisine açık. Buyursunlar gelsinler birlikte izleyelim. Ben bir el daha yükseltiyorum. Bundan sonraki dönemde iki tane takımdan birer yönetici gelsin, VAR odasındaki teknik bölümde otursun. Gelsin VAR odasında oturup beraber izlesinler. Baksınlar ne oluyor.
Görevimizi yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Biz dışarıya görüntü veremeyiz. Beşiktaş'ın yazısını yok sayamayız. Tabii ki onlara uygun bir lisanla cevap vereceğiz. Gelsinler, kim görmek istiyorsa kapımız açık dedik. Aynısı VAR için de geçerli. Tekrar ediyorum, iki kulüp anlaşsın, birer temsilci göndersin. Beraber izlesinler."