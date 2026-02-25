Menü Kapat
Editor
Editor
 | Yasin Aşan

TFF'den Dursun Özbek açıklaması! Karşılıklı açıklamalar gündem olmuştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen takımlar ve kişileri açıkladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 12:14

Türkiye Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, 'in 22. haftasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk edilen takımlar ve kişiler ile ilgili açıklama yaptı. ve Galatasaray Başkanı de PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübünün 21.02.2026 tarihinde oynanan Konyaspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 21.02.2026 tarihinde yayınlanan ve kulüp resmi internet sitesinden 22.02.2026 tarihinde yayınlanan paylaşımlardaki açıklamalarda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine" karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı.

TFF'den Dursun Özbek açıklaması! Karşılıklı açıklamalar gündem olmuştu

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de PFDK'ye sevk edilirken konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 21.02.2026 tarihinde yayınlanan ve kulüp resmi internet sitesinden 22.02.2026 tarihinde yayınlanan paylaşımlardaki açıklamalarda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

Juventus’ta Barış Alper korkusu! Galatasaray tur için İtalya’da: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı
Galatasaray İtalya’da tur peşinde! Juventus - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
