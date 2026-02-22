TFF'den Galatasaray'ın tepkileri sonrası paylaşım: Futbol ayak oyunu değil, bir spordur

Galatasaray dün Tümosan Konyaspor'a deplasmanda 2-0 yenildi. Maçın ikinci yarısında iptal edilen Leroy Sane'nin golü ile ilgili sarı-kırmızılı camiadan açıklama geldi.

Galatasaray, yapılan açıklamada dün akşam TFF'ye çağrıda bularak, "TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır. VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN SERT TEPKİ

Sarı-kırmızılı takım daha sonra yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetmişti:

"Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!"

TFF'DEN TEK CÜMLELİK CEVAP

TFF bu açıklamaların ardından tek cümlelik paylaşım yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medya hesabından "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" açıklamasıyla paylaşım yaptı.