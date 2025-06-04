TFF'den Süper Lig kulüplerine ültimatom: Transfer sözleşmelerinde yeni kural!

Türkiye Futbol Federasyonu, internet sitesinden yeni bir duyuru yaptı. Transfer sözleşmeleri ve kırmızı kart cezalarına dair farklı kurallar uygulayacak olan TFF, şeffaflıktan yana tavır aldı.

TFF'DEN SÜPER LİG TAKIMLARI İÇİN YENİ KURALLAR

TFF, kırmızı kartların infazında değişiklik yaptı. Futbolcular, gördükleri kırmızı kartların cezasını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecek. Öncesinde ise; 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerli oluyordu. Ek olarak diğer değişiklik ise futbolcu sözleşmeleriyle ilgili yapıldı. Buna göre kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, verilen konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF'ye bildirecek. TFF'ye ibraz edilmeyen kazanım ve harcamaların tespit edilmesi durumunda, sunulmayan miktarın yarısı kadar ceza kesilecek.