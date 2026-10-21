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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:51

TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk hakkında hapis talebi!

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi’ndeki usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk’un dosyası ayrılarak hakkında iddianame hazırlandı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk hakkında hapis talebi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:51

tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, TFFHGD İstanbul Şubesi’ndeki mali ve idari işlemlere mercek tutuldu. İncelenen bilirkişi raporları ve verileri doğrultusunda, dernek hesapları ile şahsi hesaplar arasında usulsüz para akışlarının gerçekleştirildiği öne sürüldü.

HABERİN ÖZETİ

TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk hakkında hapis talebi!

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TFFHGD İstanbul Şubesi'ndeki mali ve idari işlemlere yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, dernek hesaplarından şahsi hesaplara usulsüz para akışı iddiasıyla Ferdi Karadoruk hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
TFFHGD İstanbul Şubesi'ndeki mali ve idari işlemlere ilişkin soruşturmada, dernek hesapları ile şahsi hesaplar arasında usulsüz para akışları gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Ferdi Karadoruk hakkında "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası talep edildi.
Bilirkişi raporlarına göre, 01/01/2024 - 04/09/2026 tarihleri arasında derneğin banka hesaplarından çıkan 7.499.632,85 TL'nin yaklaşık %21,70'i (1.627.676 TL) Ferdi Karadoruk'un şahsi hesaplarına aktarıldı.
Dernek gelirlerinden 1.134.670 TL'nin açıklama yapılmaksızın iade edildiği ve 2026 yılı gelir ve giderlerinin deftere kaydedilmediği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında TFFHGD İstanbul Şubesi'nin feshine karar verilmesi için dava açıldı.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk hakkında hapis talebi!

7 YILA KADAR HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI İSTEMİ

Başsavcılık tarafından yürütülen incelemeler sonucunda Ferdi Karadoruk hakkındaki dosya, diğer soruşturmalardan ayrılarak 2026/184048 esas numarasıyla ayrı bir süreç olarak kayda geçirildi. Hazırlanan sevk maddelerine göre Karadoruk’un, "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" (TCK 155/2) suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması istendi. Ayrıca şüpheli hakkında adli para cezası uygulanması ve belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması (TCK 53. madde) talep edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ İDDİALAR DUDAK UÇUKLATTI

Soruşturma dosyasına giren 18/09/2026 ve 03/10/2026 tarihli ek bilirkişi raporlarında dernek mali yapısına dair vahim bulgulara yer verildi:

01/01/2024 - 04/09/2026 tarihleri arasında derneğin İstanbul Şubesi banka hesaplarından 698 işlemde toplam 7.499.632,85 TL para çıkışı olduğu tespit edildi. Çıkan bu paranın yaklaşık %21,70’lik kısmı (1.627.676 TL), "avans" veya "ön ödeme" adı altında Karadoruk'un şahsi hesaplarına ve idaresindeki diğer hesaplara aktarıldı.

Derneğe giren toplam 1.134.670 TL gelirin 47 işlemde hiçbir açıklama yapılmaksızın iade edildiği, 2026 yılı gelir ve giderlerinin ise defterlere hiç kaydedilmediği belirlendi. Yönetim kurulu kararı, harcama limiti veya harcama belgesi olmaksızın dernek hesabından şahsi hesaba ödemeler çıkarıldığı aktarıldı.

DERNEĞİN FESHİ İÇİN DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında derneğin amaçları dışında faaliyet gösterdiği değerlendirilerek Türk Medeni Kanunu'nun 89. maddesi uyarınca TFFHGD İstanbul Şubesi'nin feshine karar verilmesi için İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Şüpheli Ferdi Karadoruk ise savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Ancak savcılık, dosyadaki mali bilirkişi raporları doğrultusunda suçun işlendiğine dair yeterli şüphenin oluştuğuna hükmederek cezalandırılmasını talep etti.

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ETİKETLER
#MASAK
#Futbol
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Ferdi Karadoruk
#Tffhgd İstanbul Şubesi
#İstanbul 46 Asliye Hukuk Mahkemesi
#Spor
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