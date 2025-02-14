TFF 'yabancı hakem' dedi, Galatasaray yerli istedi! Gerekçeyi ilettiler

Süper Lig'de stresli bir şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin birbirleriyle kozlarını paylaşacağı dev derbi öncesi hakem tartışmaları sürüyor. Ligin 24. haftasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak maçta yabancı hakemin düdük çalmasını isteyen Fenerbahçe cephesinin bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) olumlu karşılık bulmuştu. Ancak bu fikre Galatasaray'dan itiraz geldi.

RESMİ TALEPLERE GÖRE HAREKET EDECEK

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe ısrarla maçı yönetecek hakemin yabancı olmasını isterken, Galatasaray ise bu konuda tersi görüşte. Ligdeki ilk karşılaşmada yerli hakemin düdük çaldığını belirten sarı-kırmızılı idarecilerin RAMS Park'taki mücadelede de Türk hakemin görev almasını istediği belirtildi.

Önceki gün yaptığı toplantıda konuyu masaya getiren TFF Yönetim Kurulu, yabancı hakem meselesine sıcak bakmaya devam

ettiği, ancak iki kulübün ortak kararına göre hareket edeceği belirtildi. Yabancı hakem kararının çıkma ihtimaline karşı Merkez Hakem Kurulu'nun hakem arayışını sürdürdüğü belirtildi.

MELER MHK'Yİ TATMİN ETMEDİ

Öte yandan hakemin Türk olması ihtimaline karşı ismi geçen Halil Umut Meler'in Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki Club Brugge-Atalanta maçındaki performansı TFF'de hayal kırıklığına neden oldu. Meler'in performansından tatmin olmayan MHK'nin yabancı hakem konusunda somut adımlar atması bekleniyor.