Thorsten Fink Samsunspor için Bodo/Glimt örneğini verdi!

Samsunspor, Şkendiya'yı 1-0 ve 4-0'lık maçlarla geçti. Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, tarihi başarıyı değerlendirdi.

SAMSUNSPOR'DA THORSTEN FINK'TEN BODO/GLIMT ÖRNEĞİ

"İkinci yarıda çok iyi performans gösterdik. Attığımız golden sonra oyun çözüldü. Gergin olduğumuz bir maçtı ama rakibimize de fırsat vermedik. Geçiş oyununu iyi oynadık. Totalde 5-0 kazandık. Bu galibiyet sadece Samsunspor için değil, Türk futbolu için de çok önemli. Dün Galatasaray ülke puanına katkı sağladı, bugün de biz katkı sağladık. Celil'in oyuna dahil olmasıyla ofansif anlamda daha doğru işler yaptık. İyi forvetlerimiz var. Daha fazla gol atabilirdik. Tehlikeli bir oyun sergiledik. İlk yarıda gergin olduğumuz için istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Maçı gol yemeden tamamlamamız önemliydi. Üzerimizden gol yükünü attıktan sonra oyuncularımız rahat olmaya başladı. Sonraki tur daha zor olacak. Rakip kim olursa olsun zorlu olacak. Son 16'ya kalmış olmamız bizim için tarihi bir başarı. Futbolda her şey mümkün. Inter'i eleyen Bodo/Glimt de sürpriz başarılara imza attı. Rayo Vallecano'nun gelmesi daha iyi olur. Sonuç olarak Shakhtar Donetsk de Rayo Vallecano da iyi takımlar. Shakhtar kendi evinde değil, Polonya'da oynuyor. Ayrıca o deplasmana gitmek de daha avantajlı olabilir."