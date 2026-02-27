Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Thorsten Fink Samsunspor için Bodo/Glimt örneğini verdi!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Şkendiya'yı eledi. Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, mücadele sonrasında Bodo/Glimt örneğini verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Thorsten Fink Samsunspor için Bodo/Glimt örneğini verdi!
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 00:01

, Şkendiya'yı 1-0 ve 4-0'lık maçlarla geçti. Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, tarihi başarıyı değerlendirdi.

Thorsten Fink Samsunspor için Bodo/Glimt örneğini verdi!

SAMSUNSPOR'DA THORSTEN FINK'TEN BODO/GLIMT ÖRNEĞİ

"İkinci yarıda çok iyi performans gösterdik. Attığımız golden sonra oyun çözüldü. Gergin olduğumuz bir maçtı ama rakibimize de fırsat vermedik. Geçiş oyununu iyi oynadık. Totalde 5-0 kazandık. Bu galibiyet sadece Samsunspor için değil, için de çok önemli. Dün Galatasaray ülke puanına katkı sağladı, bugün de biz katkı sağladık. Celil'in oyuna dahil olmasıyla ofansif anlamda daha doğru işler yaptık. İyi forvetlerimiz var. Daha fazla gol atabilirdik. Tehlikeli bir oyun sergiledik. İlk yarıda gergin olduğumuz için istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Maçı gol yemeden tamamlamamız önemliydi. Üzerimizden gol yükünü attıktan sonra oyuncularımız rahat olmaya başladı. Sonraki tur daha zor olacak. Rakip kim olursa olsun zorlu olacak. Son 16'ya kalmış olmamız bizim için tarihi bir başarı. Futbolda her şey mümkün. Inter'i eleyen Bodo/Glimt de sürpriz başarılara imza attı. Rayo Vallecano'nun gelmesi daha iyi olur. Sonuç olarak Shakhtar Donetsk de Rayo Vallecano da iyi takımlar. Shakhtar kendi evinde değil, Polonya'da oynuyor. Ayrıca o deplasmana gitmek de daha avantajlı olabilir."

Thorsten Fink Samsunspor için Bodo/Glimt örneğini verdi!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY KİMİNLE EŞLEŞECEKTİ?
Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ya da Liverpool ile karşılaşacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsunspor'da Avrupa zaferi sonrasında galibiyet kritikleri!
Samsunspor Şkendiya'yı farklı geçti: UEFA Konferans Ligi'nde son 16 bileti geldi!
ETİKETLER
#Futbol
#samsunspor
#türk futbolu
#Tarihi Başarı
#Thorsten Fink
#Şkendiya
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.