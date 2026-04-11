TJK'den 100. Gazi Koşusu'na özel logo! Dev yarışın logosu tanıtıldı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), ilkbahar-yaz döneminin yarış takvimini açıkladı. 1927 yılından bu yana Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak düzenlenen ve bu sene 100.'sü gerçekleştirilecek Gazi Koşusu'na özel tasarlanan logo da tanıtıldı.

TJK'den 100. Gazi Koşusu'na özel logo! Dev yarışın logosu tanıtıldı
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 15:18
11.04.2026
saat ikonu 15:18

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), ilkbahar-yaz döneminin yarış takvimiyle ilgili duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, İzmir ve Adana'nın ardından İstanbul, Ankara ve Bursa'da da safkanların piste çıkacağı belirtildi.

TJK'den 100. Gazi Koşusu'na özel logo! Dev yarışın logosu tanıtıldı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), ilkbahar-yaz dönemi yarış takvimini duyurarak, 100. Gazi Koşusu'nun 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacağını ve bu özel koşu için yeni bir logonun tanıtıldığını açıkladı.
TJK, ilkbahar-yaz dönemi yarış takvimini duyurdu.
İzmir ve Adana'nın ardından İstanbul, Ankara ve Bursa'da da yarışlar yapılacak.
100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek.
Gazi Koşusu, 3 yaşındaki İngiliz safkanların 2400 metrelik mücadelesine sahne olacak.
Koşu, 1927'den beri Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak düzenleniyor.
100. Gazi Koşusu'na özel tasarlanan yeni logo tanıtıldı.
Yarışseverlerin heyecanla beklediği ilkbahar-yaz sezonuyla birlikte, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak olan 100. için de geri sayım başlamış olacak.

TJK'den 100. Gazi Koşusu'na özel logo! Dev yarışın logosu tanıtıldı

3 yaşındaki İngiliz safkanların mücadele edeceği 2400 metrelik Gazi Koşusu, 1927 yılından bu yana Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak düzenleniyor. Bu yıl gerçekleştirilecek 100. Gazi Koşusu'na özel tasarlanan yeni logo da tanıtıldı.

TJK'den 100. Gazi Koşusu'na özel logo! Dev yarışın logosu tanıtıldı
