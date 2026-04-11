TJK'den 100. Gazi Koşusu'na özel logo! Dev yarışın logosu tanıtıldı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), ilkbahar-yaz döneminin yarış takvimiyle ilgili duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, İzmir ve Adana'nın ardından İstanbul, Ankara ve Bursa'da da safkanların piste çıkacağı belirtildi.
Yarışseverlerin heyecanla beklediği ilkbahar-yaz sezonuyla birlikte, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak olan 100. Gazi Koşusu için de geri sayım başlamış olacak.
3 yaşındaki İngiliz safkanların mücadele edeceği 2400 metrelik Gazi Koşusu, 1927 yılından bu yana Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak düzenleniyor. Bu yıl gerçekleştirilecek 100. Gazi Koşusu'na özel tasarlanan yeni logo da tanıtıldı.