Türkiye Jokey Kulübü (TJK), ilkbahar-yaz döneminin yarış takvimiyle ilgili duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, İzmir ve Adana'nın ardından İstanbul, Ankara ve Bursa'da da safkanların piste çıkacağı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ TJK'den 100. Gazi Koşusu'na özel logo! Dev yarışın logosu tanıtıldı Türkiye Jokey Kulübü (TJK), ilkbahar-yaz dönemi yarış takvimini duyurarak, 100. Gazi Koşusu'nun 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacağını ve bu özel koşu için yeni bir logonun tanıtıldığını açıkladı. TJK, ilkbahar-yaz dönemi yarış takvimini duyurdu. İzmir ve Adana'nın ardından İstanbul, Ankara ve Bursa'da da yarışlar yapılacak. 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek. Gazi Koşusu, 3 yaşındaki İngiliz safkanların 2400 metrelik mücadelesine sahne olacak. Koşu, 1927'den beri Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak düzenleniyor. 100. Gazi Koşusu'na özel tasarlanan yeni logo tanıtıldı.

Yarışseverlerin heyecanla beklediği ilkbahar-yaz sezonuyla birlikte, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak olan 100. Gazi Koşusu için de geri sayım başlamış olacak.

3 yaşındaki İngiliz safkanların mücadele edeceği 2400 metrelik Gazi Koşusu, 1927 yılından bu yana Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak düzenleniyor. Bu yıl gerçekleştirilecek 100. Gazi Koşusu'na özel tasarlanan yeni logo da tanıtıldı.