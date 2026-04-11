Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde son 6 haftaya girilirken 12 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, 67 puanlı lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe, Arjantinli stoperi gözüne kestirdi! Sarı-laciverlilerde Kevin Lomonaco sesleri Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek amacıyla Arjantin'in Independiente takımında forma giyen 22 yaşındaki stoper Kevin Lomonaco'yu transfer listesine aldı. Fenerbahçe, yeni sezonda savunma hattına takviye yapmayı planlıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda stoper transferine öncelik veriliyor. Fenerbahçe, Kevin Lomonaco'nun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Independiente, Kevin Lomonaco için 5 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeli talep ediyor. Kevin Lomonaco bu sezon Independiente formasıyla 12 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

Bu sezon şampiyon olarak taraftarlarını mutlu etmek isteyen sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına da başladı. Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminde transfer komitesinin listede yer alan isimlerle görüşmelere başladığı öğrenildi.

SAVUNMAYA TAKVİYE YOLDA

Fenerbahçe'de yeni sezonda güçlendirilmesine kesin gözüyle bakılan mevkilerden biri savunma hattı olarak ön plana çıkıyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda stoper takviyesine öncelik veren sarı-lacivertlilerin, Milan Skriniar'ın yanına kaliteli bir ismi transfer etmeyi düşündüğü öğrenildi. Transfer heyetinin, Jayden Oosterwolde'nin ayrılık ihtimaline karşı Skriniar'ın yeni partnerini arama çalışmalarına başladığı bildirildi.

KANARYAYA 22'LİK STOPER

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Tedesco'nun raporu doğrultusunda 3 ismi gündemine almıştı. Marcos Senesi, Jhon Lucumi ve Diogo Leite gibi isimlerle temas kuran Fenerbahçe'nin, rotasını Güney Amerika'nın genç yıldızlarından birine çevirdiği aktarıldı.

Arjantin basınından El Crack Deportivo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Arjantin ekiplerinden Independiente'de forma giyen 22 yaşındaki savunmacı Kevin Lomonaco'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberde, sarı-lacivertlilerin Lomonaco'nun transferi için oyuncunun temsilcisiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve transferin durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

5 MİLYON EURO'DAN FAZLA İSTİYORLAR

Haberde ayrıca Lomonaco için Atletico Mineiro'nun da devreye girdiği ancak Independiente'nin 5 milyon euro'luk telifi reddettiği ifade edildi.

Independiente'nin bu doğrultuda Lomonaco'nun transferi için Fenerbahçe'den 5 milyon euro'nun üzerinde bonservis teklifi istediği aktarıldı.

Kevin Lomonaco, Independiente'de bu sezon 11'i ilk 11'de olmak üzere toplam 12 maçta forma giydi. Lomonaco bu maçlarda gol atamazken takımına 1 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncunun 31 Aralık 2028 tarihine kadar Independiente ile sözleşmesi bulunuyor.