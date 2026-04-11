Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Fenerbahçe, Arjantinli stoperi gözüne kestirdi! Sarı-laciverlilerde Kevin Lomonaco sesleri

Trendyol Süper Lig'de sezonun son 6 haftasına lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giren ve şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda savunma hattına yapmayı planladığı takviye için rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Fenerbahçe'nin Arjantin ekiplerinden Independiente'de forma giyen Kevin Lomonaco'yu gündemine aldığı iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 11:05

Trendyol 'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde son 6 haftaya girilirken 12 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, 67 puanlı lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek amacıyla Arjantin'in Independiente takımında forma giyen 22 yaşındaki stoper Kevin Lomonaco'yu transfer listesine aldı.
Fenerbahçe, yeni sezonda savunma hattına takviye yapmayı planlıyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda stoper transferine öncelik veriliyor.
Fenerbahçe, Kevin Lomonaco'nun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Independiente, Kevin Lomonaco için 5 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeli talep ediyor.
Kevin Lomonaco bu sezon Independiente formasıyla 12 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Bu sezon şampiyon olarak taraftarlarını mutlu etmek isteyen sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına da başladı. Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminde transfer komitesinin listede yer alan isimlerle görüşmelere başladığı öğrenildi.

SAVUNMAYA TAKVİYE YOLDA

Fenerbahçe'de yeni sezonda güçlendirilmesine kesin gözüyle bakılan mevkilerden biri savunma hattı olarak ön plana çıkıyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda stoper takviyesine öncelik veren sarı-lacivertlilerin, Milan Skriniar'ın yanına kaliteli bir ismi transfer etmeyi düşündüğü öğrenildi. Transfer heyetinin, Jayden Oosterwolde'nin ayrılık ihtimaline karşı Skriniar'ın yeni partnerini arama çalışmalarına başladığı bildirildi.

KANARYAYA 22'LİK STOPER

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Tedesco'nun raporu doğrultusunda 3 ismi gündemine almıştı. Marcos Senesi, Jhon Lucumi ve Diogo Leite gibi isimlerle temas kuran Fenerbahçe'nin, rotasını Güney Amerika'nın genç yıldızlarından birine çevirdiği aktarıldı.

basınından El Crack Deportivo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Arjantin ekiplerinden Independiente'de forma giyen 22 yaşındaki savunmacı Kevin Lomonaco'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberde, sarı-lacivertlilerin Lomonaco'nun transferi için oyuncunun temsilcisiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve transferin durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

5 MİLYON EURO'DAN FAZLA İSTİYORLAR

Haberde ayrıca Lomonaco için Atletico Mineiro'nun da devreye girdiği ancak Independiente'nin 5 milyon euro'luk telifi reddettiği ifade edildi.

Independiente'nin bu doğrultuda Lomonaco'nun transferi için Fenerbahçe'den 5 milyon euro'nun üzerinde bonservis teklifi istediği aktarıldı.

Kevin Lomonaco, Independiente'de bu sezon 11'i ilk 11'de olmak üzere toplam 12 maçta forma giydi. Lomonaco bu maçlarda gol atamazken takımına 1 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncunun 31 Aralık 2028 tarihine kadar Independiente ile sözleşmesi bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Yıldız golcü 6 yıl sonra dönüyor: Bonservis bedeli belli oldu
Fenerbahçe'de golcü müjdesi: Ertan Torunoğulları tarih verdi!
Galatasaray'dan Portekiz çıkarması! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı oldu: Transferi böyle duyuruldu
ETİKETLER
#Futbol
#arjantin
#süper lig
#Fenerbahçe Transferi
#Stoper Transfers
#Kevin Lomonaco
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.