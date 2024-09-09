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Tonio Teklic, Trabzonspor'dan Erzurumspor'a kiralık gönderildi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Eylül 2024 22:31 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 22:18
Tonio Teklic, Trabzonspor&#039;dan Erzurumspor&#039;a kiralık gönderildi!

Trabzonspor, Tonio Teklic'in Erzurumspor FK'ya kiralandığını duyurdu. Hırvat orta saha 1 sezon boyunca mavi-beyazlı kulüpte kiralık olarak oynayacak.

Şenol Güneş'in Trabzonspor'un başına geçmesiyle birlikte takımda düşünülmeyen futbolcu ile beklenen ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavili takımda Hırvat oyuncu Tonio Teklic ile yollar ayrıldı.

25 yaşındaki on numara, sezon sonuna kadar Trendyol 1. Lig takımı Erzurumspor FK'ya kiralandı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic'in, Erzurumspor Kulübüne bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

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Kaynak: tgrthaber.com
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