Tonio Teklic, Trabzonspor'dan Erzurumspor'a kiralık gönderildi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Eylül 2024 22:31 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 22:18
Trabzonspor, Tonio Teklic'in Erzurumspor FK'ya kiralandığını duyurdu. Hırvat orta saha 1 sezon boyunca mavi-beyazlı kulüpte kiralık olarak oynayacak.
Şenol Güneş'in Trabzonspor'un başına geçmesiyle birlikte takımda düşünülmeyen futbolcu ile beklenen ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavili takımda Hırvat oyuncu Tonio Teklic ile yollar ayrıldı.
25 yaşındaki on numara, sezon sonuna kadar Trendyol 1. Lig takımı Erzurumspor FK'ya kiralandı.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic'in, Erzurumspor Kulübüne bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."
Kaynak: tgrthaber.com