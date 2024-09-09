Türkiye Basketbol Ligi'nden Trabzonspor'a davet!

09 Eylül 2024 20:09 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 20:11

Trabzonspor, TBF'den gelen davet sonrası TBL'de mücadele edeceklerini duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan davet alan Trabzonspor, gelecek sezon Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele edeceğini duyurdu.

Bordo-mavili takımda başantrenörlük görevi için Faruk Beşok ile anlaşma sağlandı. Trabzonspor'da genel menajerlik görevine Cömert Küce getirildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelerkullanıldı:

"Geçtiğimiz sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) şampiyonu olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselen Trabzonspor Basketbol Takımımız, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele etmesi için davet almıştır.

Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda, bu daveti kabul eden takımımız, yeni sezonda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecektir.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne yükselme hedefi doğrultusunda hazırlıklarına başlayan takımımız, teknik ekibini de güçlendirmiştir. Başantrenörlük görevine, Türk basketbolunun deneyimli isimlerinden Faruk Beşok getirilirken, genel menajerlik pozisyonu için de Cömert Küce görev başına geçmiştir."