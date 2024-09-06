Toprak Razgatlıoğlu korkuttu! 200 kilometre hızla giderken kaza yaptı

06 Eylül 2024 17:54 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 17:58

Fransa'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağında antrenman turlarına çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 200 kilometre hızla giderken kaza yaptı. Milli motorcu kaza sonrası tıbbi merkeze götürüldü.

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Red Bull sporcusu milli yarışçı Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa'da ikinci antrenman sırasında yaşadığı kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, kariyeri boyunca toplamda 54 kez birinci sırada finiş çizgisini geçerek İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya defalarca kez duyurdu. 1996 doğumlu olan Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 213 yarışa katıldı ve bu yarışların 133'ünde podyumda yer aldı.

ÜSTÜN PERFORMANSI İLE DİKKAT ÇEKTİ!

Milli motosikletçi, Portekiz yarışında üst üste 13'üncü kez birinciliği elde ederek, bu alanda İngiliz Jonathan Rea ve İspanyol Alvaro Bautista'yı geride bıraktı. Şampiyonada arka arkaya en çok yarış kazanma rekorunu elinde tutan Toprak, bu başarıyı 13 birincilikle taçlandırarak kırılması zor bir performans sergiledi.