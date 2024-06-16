İtalya'da Toprak Razgatlıoğlu rüzgarı! 

16 Haziran 2024 00:36 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 00:39

Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirilen yarışların ilki son erdi.

Rokit BMW takımının pilotu Toprak, pole pozisyonunda başladığı yarışta bu sezon 4. kez, kariyerinde ise 43. kez birincilik kazandı.

Aruba Ducati takımının sürücüleri Nicolo Bulega ikinci, Alvaro Bautista ise üçüncü oldu.

Puanını 142'ye çıkaran Toprak, son 2 yılın şampiyonu Bautista'nın 3 puan önünde pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Emilia-Romagna etabının ikinci yarışı, yarın TSİ 15.00'de koşulacak.