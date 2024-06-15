Tuncay Şanlı, Ümraniyespor'da!

15 Haziran 2024 23:25 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 23:31

Son olarak Sakaryaspor'u çalıştıran Tuncay Şanlı gelecek sezon için Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü oldu.

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de geçen sezonu 43 puanla 11. sırada tamamlamıştı.

"BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATMAYA HAZIRIZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, Ümraniyespor ailesine hoş geldin, Tuncay Şanlı! Futbol tutkusuyla dolu, enerjik ve başarılı yeni teknik direktörümüzle birlikte büyük başarılara imza atmaya hazırız! Yeni maceramız başlıyor, Ümraniyespor ailesi olarak Tuncay Şanlı'ya kocaman bir hoş geldin diyelim." ifadeleri kullanıldı.

SAKARYASPOR'DAN SONRA İLK TAKIMI

Teknik direktörlük kariyerinde sadece Sakaryaspor'da çalışan Tuncay Şanlı, Tatangalar'da 3 dönem görev aldı. Geçtiğimiz sezon 31 maçta 1.77 puan ortalaması yakalayan genç hoca, ilk kez Sakaryaspor harici bir takımın hocalığını yapacak.