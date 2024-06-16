Ozan Kabak'ın durumu belli oldu! TFF açıkladı

16 Haziran 2024 00:17 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 00:18

EURO 2024 öncesindeki hazırlık karşılaşmasında ön çapraz bağı sakatlanarak sahayı terk eden Ozan Kabak'ın sağlık durumuna ilişkin TFF bir açıklamada bulundu.

AMELİYAT EDİLDİ

Açıklamada, Ozan Kabak'ın başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı, "İtalya ile Türkiye arasında 4 Haziran’da oynanan özel maçın ilk yarısında sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana gelen A Millî Takım oyuncumuz Ozan Kabak, Avusturya’da başarılı bir operasyon geçirdi. Ozan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda ve eskisinden de güçlü bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."

Ozan Kabak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için açıklanan kadrodan sakatlığı nedeniyle çıkarılmıştı.