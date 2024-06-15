Son şampiyon İtalya geriden geldiği maçı kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
15 Haziran 2024 23:55 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 00:04
EURO 2024'ün B Grubu ilk maçında İtalya, Arnavutluk'a karşı geri düştüğü maçı 2-1 kazanarak gruptaki ilk puanını almış oldu.
Dortmund Stadyumu'nda oynanan maçta İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.
Arnavutluk 25. saniyede Bajrami ile attığı gol ile skoru 1-0'a getirirken İtalyanları büyük bir şoka uğrattı.
Yoğun ataklar sonucu 11. dakikada Bastoni ve 16. dakikada Barella'nın kaydettiği goller İtalya'yı 2-1 öne geçirdi.
İkinci yarıda başka gol olmadı ve maç 2-1'lik skorla İtalya'nın galibiyeti ile sona erdi.
Beşiktaşlı Muçi ve Sivassporlu Manaj, Arnavutluk'ta oyuna sonradan dahil oldu.
Grubun diğer maçında İspanya, Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla geçti.
B Grubu'nun ikinci haftasında İtalya, İspanya'yla kozlarını paylaşırken Arnavutluk, Hırvatistan'ın rakibi olacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr