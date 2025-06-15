Toprak Razgatlıoğlu'ndan büyük başarı! İtalya'da 3'te 3 yaptı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da büyük bir başarıya daha imza attı. Etabın ikinci ana yarışını da zirvede tamamlayan milli sporcu, 3'te 3 yaptı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) sezonun 6. yarışına İtalya'nın Misano pisti ev sahipliği yaptı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, pazar gününün ilk yarışını zirvede tamamlarken, ikinci ana yarışta da ilk sırada geldi.

3 ZAFERLE KAPATTI

İyi bir start alan Toprak, ilk turu lider geçti. Toprak, Bulega ile arayı açarken farkı da 8 saniyenin üzerine çıkardı. Milli sporcu, finişi ilk sırada geçti ve hafta sonunu 3 zaferle kapatmış oldu.

LİDERLE PUAN FARKINI 9'A İNDİRDİ

Yarışı Bulega ikinci sırada tamamlarken, podyumun son basamağında Bautista yer aldı. Bu sonuçlarla beraber Toprak, şampiyona lideri Bulega ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.