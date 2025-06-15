Galatasaraylıları heyecanlandıran Hakan Çalhanoğlu gelişmesi! İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Inter'in istenen teklifin gelmesi halinde satışına onay vereceği Hakan Çalhanoğlu'nun adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. Tuttomercato'da yer alan bir habe ise Galatasaray taraftarını oldukça heyecanlandırdı. Haberde; Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic'in İstanbul'a geleceği aktarıldı.

TRANSFER PAZARININ KRALI

İtalyan basını haberde; "Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, bir kez daha uluslararası transfer pazarının krallarından bir olmayı hedefliyor" ifadelerine yer verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR

Son olarak Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray, Inter'in yüksek bonservis beklentisine rağmen Şampiyonlar Ligi kadrosu için şartları zorlayacak. Üst üste iki kez takımıyla Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kaçıran Çalhanoğlu'nun adı, transferde sık sık Avrupa ve Arabistan takımlarıyla da anılıyor.