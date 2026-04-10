Trabzonspor Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Alanyaspor ve Trabzonspor, son haftalar öncesinde Oba Stadyumu'nda karşılaşıyor. Hakem Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Paulo Victor, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Nuno Lima, Ümit Akdağ, Gaius Makouta, Nicolas Janvier (Maestro), Ruan Duarte, İbrahim Kaya (İanis Hagi), Ui-Jo Hwang, Güven Yalçın (Steve Mounie).

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Ouali, Folcarelli, Zubkov, Ozan, Augusto, Umut Nayır.

TRABZONSPOR'DA ZİRVE HESAPLARI!

Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor; Akdeniz'den galibiyetle dönmeyi ve sarı kırmızılıların maçını, kayıpsız beklemeyi hedefliyor. Zira Galatasaray'ın takılması halinde, Karadeniz devi için ciddi bir şampiyonluk yarışı başlayacak.

TRABZONSPOR'DA PAUL ONUACHU SINAVI!

Trabzonspor, Akdeniz deplasmanında yıldız golcüsünden yararlanamayacak! Esasen ise Nijeryalı forvet, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmamış ve tedavi sürecine dahil edilmişti.

TRABZONSPOR'DA 6 MAÇLIK SERİ OLMUŞTU

Galatasaray zaferiyle ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

ALANYASPOR'DA NET BİR HEDEF YOK!

Trabzonspor maçı öncesinde 32 puanla 11. sırada yer alan Alanyaspor, an itibarıyla küme hattına da Avrupa potasına da çok uzak durumda.