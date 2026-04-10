Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Akdeniz'deki zorlu mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Trabzonspor Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 23:44
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 23:48

Alanyaspor ve Trabzonspor, son haftalar öncesinde Oba Stadyumu'nda karşılaşıyor. Hakem Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak.

Trabzonspor Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Alanyaspor ve Trabzonspor, Süper Lig'de Oba Stadyumu'nda karşılaşıyor.
Müsabaka bugün saat 17.00'de hakem Mehmet Türkmen'in düdüğüyle başlayacak.
Trabzonspor, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor ve zirve hesapları yapıyor.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Paul Onuachu, maç kadrosuna alınmadı.
Alanyaspor, 32 puanla 11. sırada yer alıyor ve küme hattına veya Avrupa potasına uzak durumda.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Trabzonspor Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Paulo Victor, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Nuno Lima, Ümit Akdağ, Gaius Makouta, Nicolas Janvier (Maestro), Ruan Duarte, İbrahim Kaya (İanis Hagi), Ui-Jo Hwang, Güven Yalçın (Steve Mounie).

Trabzonspor Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Ouali, Folcarelli, Zubkov, Ozan, Augusto, Umut Nayır.

Trabzonspor Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA ZİRVE HESAPLARI!

Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor; Akdeniz'den galibiyetle dönmeyi ve sarı kırmızılıların maçını, kayıpsız beklemeyi hedefliyor. Zira Galatasaray'ın takılması halinde, Karadeniz devi için ciddi bir şampiyonluk yarışı başlayacak.

Trabzonspor Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA PAUL ONUACHU SINAVI!

Trabzonspor, Akdeniz deplasmanında yıldız golcüsünden yararlanamayacak! Esasen ise Nijeryalı forvet, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmamış ve tedavi sürecine dahil edilmişti.

Trabzonspor Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA 6 MAÇLIK SERİ OLMUŞTU

Galatasaray zaferiyle ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ALANYASPOR'DA NET BİR HEDEF YOK!

Trabzonspor maçı öncesinde 32 puanla 11. sırada yer alan Alanyaspor, an itibarıyla küme hattına da Avrupa potasına da çok uzak durumda.

Trabzonspor Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
