Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a PFDK'dan bahis cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis eylemleri gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen kulüp yöneticilerine yönelik ceza kararlarını ilan etti. Türk futbolunun gündemine oturan kararlar kapsamında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

ERTUĞRUL DOĞAN'A 45 GÜN CEZA

Kurul tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, Doğan'a verilen cezanın detaylarına yer verilerek şu ifadelere kullanıldı:

“ERTUĞRUL DOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”