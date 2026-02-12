Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe sözleri!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Esasen ise başkan, Fenerbahçe ile oynayacakları maça da değindi.

12.02.2026
12.02.2026
22:41

ve , cumartesi günü Karadeniz'de karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Başkanı , zorlu maç öncesinde olumlu bir yaklaşım gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR'DA ERTUĞRUL DOĞAN'DAN FENERBAHÇE SÖZLERİ

"Kulüpler Birliği toplantısında yabancı oyuncu uygunluğu, yayın havuzu dağılımı, müsabaka saatlerinin düzenlenmesi ve oyun kalitesinin artırılması gibi konular gündeme geldi. Türkiye Süper Ligi'nde saha zeminleri projesiyle ilgili önemli çalışmalar yapıldı. Ayrıca kulüplerin talep ettiği B Takım projesi ve hak mahrumiyeti konusu da görüşüldü. Bugün yaptığımız çalışma sonucunda bazı kararlar aldık. Bunları federasyonla paylaşacağız. Cumartesi günü için ise hakemin etkin olmadığı, hak edenin kazandığı, centilmence bir maç olmasını diliyorum. Fenerbahçe'yi Trabzon'da en güzel şekilde misafir edeceğiz. Tek düşüncemiz kazanmak. Maçın sahada oynandığı, yanlış kararların olmadığı bir maç diliyorum."

