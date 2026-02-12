Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe sözleri!

Trabzonspor ve Fenerbahçe, cumartesi günü Karadeniz'de karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, zorlu maç öncesinde olumlu bir yaklaşım gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR'DA ERTUĞRUL DOĞAN'DAN FENERBAHÇE SÖZLERİ

"Kulüpler Birliği toplantısında yabancı oyuncu uygunluğu, yayın havuzu dağılımı, müsabaka saatlerinin düzenlenmesi ve oyun kalitesinin artırılması gibi konular gündeme geldi. Türkiye Süper Ligi'nde saha zeminleri projesiyle ilgili önemli çalışmalar yapıldı. Ayrıca kulüplerin talep ettiği B Takım projesi ve hak mahrumiyeti konusu da görüşüldü. Bugün yaptığımız çalışma sonucunda bazı kararlar aldık. Bunları federasyonla paylaşacağız. Cumartesi günü için ise hakemin etkin olmadığı, hak edenin kazandığı, centilmence bir maç olmasını diliyorum. Fenerbahçe'yi Trabzon'da en güzel şekilde misafir edeceğiz. Tek düşüncemiz kazanmak. Maçın sahada oynandığı, yanlış kararların olmadığı bir maç diliyorum."