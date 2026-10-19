Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı dev bir mücadeleye sahne oluyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki kritik müsabaka öncesi futbolseverlerin merakla beklediği hakem görevlendirmeleri netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dev derbinin VAR koltuğuna oturacak ismi resmi olarak açıkladı.

DEV MAÇTA VAR HAKEMİ RAUL MARTİN GONZALEZ FRANCES

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Raul Martin Gonzalez Frances üstlenecek.