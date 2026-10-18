Trabzonspor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligde haftanın kapanış maçında, dev derbide Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise Beşiktaş maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan antrenmanda, tedavisi süren Onuachu ve Malinovski katılmadı.