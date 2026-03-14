Trabzonspor-Çaykur Rizespor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor ve Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig akşamında karşılaşıyor. Hakem Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı kritik müsabaka, bugün saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Savic, Chibuike Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu.

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Papanikolau, Taylan, Olawoyin, Mebude, Mihaila, Ali Sowe.

TRABZONSPOR VE ÇAYKUR RİZESPOR ARASINDA 48. LİG RANDEVUSU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 lig maçında Trabzonspor'un, galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. Ayrıca taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Bordo mavili takımda sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca; Çaykur Rizespor mücadelesinde görev alamayacak.

TRABZONSPOR FIRSAT HAFTASINDA!

İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada, Trabzonspor'un alacağı galibiyetle birlikte iki ekip arasındaki puan farkı kapanmış olacak.

ÇAYKUR RİZESPOR FORM TUTTU

Trendyol Süper Lig'de 3 maç üst üste kazanan Çaykur Rizespor, küme hattından uzaklaşmıştı.