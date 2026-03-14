Trabzonspor-Çaykur Rizespor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor ve Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig akşamında karşılaşıyor. Hakem Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı kritik müsabaka, bugün saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Savic, Chibuike Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu.
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Papanikolau, Taylan, Olawoyin, Mebude, Mihaila, Ali Sowe.
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 lig maçında Trabzonspor'un, galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. Ayrıca taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo mavili takımda sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca; Çaykur Rizespor mücadelesinde görev alamayacak.
İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada, Trabzonspor'un alacağı galibiyetle birlikte iki ekip arasındaki puan farkı kapanmış olacak.
Trendyol Süper Lig'de 3 maç üst üste kazanan Çaykur Rizespor, küme hattından uzaklaşmıştı.