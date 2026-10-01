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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 21:24

Trabzonspor, Drogheda United'a kaybetti! Bordo-mavililer hazırlık maçında mağlup oldu

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kardeş kulübü olan İrlanda'nın Drogheda United ile Trabzon'da karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, karşılaşmayı 86. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından iki kulübün temsilcileri ve futbolcuları birlikte fotoğraf çektirdi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor, Drogheda United'a kaybetti! Bordo-mavililer hazırlık maçında mağlup oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 21:24

'e verilen milli arada takımların çalışmaları devam ediyor. Ligin 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçında kendisiyle aynı renkleri taşıyan, ambleminde ay ve yıldız bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına "Büyük Kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin temsilcisi olan Drogheda United ile Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem düdük çaldı.

Trabzonspor, Drogheda United'a kaybetti! Bordo-mavililer hazırlık maçında mağlup oldu

Karadeniz ekibi, karşılaşmada Ahmet Doğan Yıldırım, Fabinho, Cenk Özkaçar, Murat Mert Lakot, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Mendy, Ahmet Güren, Bouchouari, Metehan Mimaroğlu ve Onuachu ile mücadele etti. Bordo-mavililerde Erol Can Çolak, Ferhat Yağız Usta, Esat Turan Uzun, Saviolo, Yiğithan Çubukçu, Alperen Çakıroğlu, Umut Nayir ve Oğuzhan Ertem sonradan oyuna girdi.

Trabzonspor'un kadrosunda 12 milli oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Malinovskyi ile tedavileri tamamlanan ancak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov yer almadı.

Trabzonspor, Drogheda United'a kaybetti! Bordo-mavililer hazırlık maçında mağlup oldu

Trabzonspor, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleyi ikinci yarıda kalesinde gördüğü golle 1-0 kaybetti. Bordo-mavili taraftarların fazla ilgi göstermediği karşılaşmada Drogheda United'in golü, 86. dakikada Edwin Agbaje'den geldi. Golün ardından bordo-mavili taraftarlar, konuk takımı alkışladı.

13 YIL SONRA OYNANAN DOSTLUK MAÇI

2010 yılında kardeş olan Trabzonspor ile Drogheda United takımları arasında İrlanda'nın başkenti Dublin'de 21 Mart 2013 tarihinde oynanması planlanan maç, aşırı yağış nedeniyle iptal edilmişti. Bordo-mavili takım, özel uçakla İrlanda'ya gitmiş ancak aşırı yağış ve saha şartları nedeniyle karşılaşmanın hakemi maçın oynanmasına izin vermemişti.

Trabzonspor ile Drogheda United, 13 yıl sonra bu kez Trabzon'da buluşarak dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Drogheda United'a kaybetti! Bordo-mavililer hazırlık maçında mağlup oldu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile bazı AB üyesi ülkelerin büyükelçileri de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Trabzonspor, Drogheda United'a kaybetti! Bordo-mavililer hazırlık maçında mağlup oldu

Karşılaşmanın ardından iki kulübün temsilcileri ve futbolcuları birlikte fotoğraf çektirdi. Konuk takımın futbolcuları, fotoğraf çekiminin ardından bordo-mavili taraftarların bulunduğu tribünleri dolaşarak selamladı.

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#trabzonspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#samsunspor
#Yasin Kol
#Drogheda United
#Spor
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