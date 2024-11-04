Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi sonrası flaş karar! TFF'den talimat geldi: Acil toplanıyorlar!
Süper Lig’in 11. haftasında oynan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde son dakika golüyle gülen taraf sarı-lacivertliler oldu. Hakem ve VAR kararlarının öne çıktığı maçın ardından TFF’den dikkat çeken bir karar geldi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşandı. Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın bitimine saniyeler kala 2-2 devam eden maçın son anları nefes kesti.
Normal sürenin bitiminin ardından oynanan 12 dakikalık uzatmanın son saniyelerinde Sofyan Amrabat, Fenerbahçe adına sahneye çıkarak sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü attı. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe puanını 23’e yükselterek zirve takibini sürdürdü.
HAKEM VE VAR KARARLARI TEPKİ ÇEKTİ
Maçın ardından hem Trabzonspor hem Fenerbahçe yönetimi, hakem kararlarına tepki gösterdi. Orta hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan’ın kararları tartışmalara neden oldu.
TFF ACİL TOPLANIYOR
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi derbi sonrasında acil bir toplantı kararı aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkanlık edeceği toplantı Riva’da gerçekleşecek.