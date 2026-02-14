Trabzonspor-Fenerbahçe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için geri sayıma geçildi. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı dev karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batahov, Lovik, Eskihilaç, Inao Oulai, Jabol Folcarel, Muci, Onuachu, Augusto.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

KARADENİZ'DE ZİRVE HEYECANI

Trabzonspor ve Fenerbahçe, adeta 6 puanlık bir maça çıkacak! Zira kazanan takım, rakibine karşı ciddi bir avantaj yakalamış olacak.

FENERBAHÇE'NİN MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ BİR EKSİK YOK

TRABZON'DA TRİBÜNLERİN DOLMASI BEKLENİYOR

Karadeniz'deki dev maçta, Trabzonspor tribünlerinin tam kapasitesine ulaşacağı düşünülüyor.

TRABZONSPOR'DA HEDEF FENERBAHÇE'Yİ İLK YENEN OLMAK

Fenerbahçe'nin hiç mağlubiyet almadan geldiği 22. haftada, Trabzonspor'daki esas hedef sarı lacivertlilere ilk kaybı yaşattırmak ve zirve yolunda önemli bir adım atmak olacak.

KARADENİZ'DE 3 PUAN ALAN OLMADI

Karadeniz devi, sahasındaki 11 lig maçında 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederek hiçbir rakibine 3 puan şansı tanımadı.

TRABZONSPOR 833 GÜNDÜR BEKLİYOR

3 büyükler karşısında uzun zamandır kazanamayan Trabzonspor, olası bir galibiyetle birlikte tam 833 gün sonra İstanbul devlerinden birini mağlup etmiş olacak.