Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor-Fenerbahçe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Karadeniz'de karşılaşıyor. Puan tablosunun zirvesini doğrudan etkileyecek olan dev mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor-Fenerbahçe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 00:22
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 00:30

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için geri sayıma geçildi. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı dev karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

0:00 102
Trabzonspor-Fenerbahçe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batahov, Lovik, Eskihilaç, Inao Oulai, Jabol Folcarel, Muci, Onuachu, Augusto.

Trabzonspor-Fenerbahçe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Trabzonspor-Fenerbahçe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

KARADENİZ'DE ZİRVE HEYECANI

Trabzonspor ve Fenerbahçe, adeta 6 puanlık bir maça çıkacak! Zira kazanan takım, rakibine karşı ciddi bir avantaj yakalamış olacak.

https://x.com/Fenerbahce/status/2022350696822317215?s=20

FENERBAHÇE'NİN MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ BİR EKSİK YOK

Trabzonspor-Fenerbahçe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZON'DA TRİBÜNLERİN DOLMASI BEKLENİYOR

Karadeniz'deki dev maçta, Trabzonspor tribünlerinin tam kapasitesine ulaşacağı düşünülüyor.

https://x.com/Trabzonspor/status/2022370192286789968?s=20

TRABZONSPOR'DA HEDEF FENERBAHÇE'Yİ İLK YENEN OLMAK

Fenerbahçe'nin hiç mağlubiyet almadan geldiği 22. haftada, Trabzonspor'daki esas hedef sarı lacivertlilere ilk kaybı yaşattırmak ve zirve yolunda önemli bir adım atmak olacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

KARADENİZ'DE 3 PUAN ALAN OLMADI

Karadeniz devi, sahasındaki 11 lig maçında 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederek hiçbir rakibine 3 puan şansı tanımadı.

Trabzonspor-Fenerbahçe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR 833 GÜNDÜR BEKLİYOR

3 büyükler karşısında uzun zamandır kazanamayan Trabzonspor, olası bir galibiyetle birlikte tam 833 gün sonra İstanbul devlerinden birini mağlup etmiş olacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

FATİH TEKKE ÜÇ BÜYÜKLER KARŞISINDA HİÇ GALİP GELDİ Mİ?
Genç antrenör, bugünkü maç öncesinde hiç kazanamamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: N'Golo Kante transferi sonrasında büyük sürpriz!
Berke Özer için transfer hesapları: İngiltere devi devrede!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.