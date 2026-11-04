Trabzonspor, Freiburg maçına hazır! 7 oyuncu antrenmana çıkmadı

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, 3. hafta maçında yarın saat 20.45'te Trabzon'da Almanya temsilcisi Freiburg ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, Freiburg ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaptığı son antrenmanla tamamladı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Daha sonraki bölümde ise Freiburg maçına yönelik taktik çalışması gerçekleştirildi.

7 OYUNCU ANTRENMANA KATILMADI

Öte yandan Trabzonspor'un antrenmanında tedavileri süren Arseniy Batagov, Aral Şimşir, Franculino Dju, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Ruslan Malinovski ile dinlendirilen Tim Jabol Folcarelli yer almadı.