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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:00

Trabzonspor, Freiburg maçına hazır! 7 oyuncu antrenmana çıkmadı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Almanya temsilcisi Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, zorlu müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor, Freiburg maçına hazır! 7 oyuncu antrenmana çıkmadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:00

'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden , 3. hafta maçında yarın saat 20.45'te Trabzon'da Almanya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, Freiburg ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün 'nde teknik direktör yönetiminde yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, Freiburg maçına hazır! 7 oyuncu antrenmana çıkmadı

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Daha sonraki bölümde ise Freiburg maçına yönelik taktik çalışması gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Freiburg maçına hazır! 7 oyuncu antrenmana çıkmadı

7 OYUNCU ANTRENMANA KATILMADI

Öte yandan Trabzonspor'un antrenmanında tedavileri süren Arseniy Batagov, Aral Şimşir, Franculino Dju, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Ruslan Malinovski ile dinlendirilen Tim Jabol Folcarelli yer almadı.

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#trabzonspor
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#mehmet ali yılmaz tesisleri
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