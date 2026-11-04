Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.Tur eşleşmeleri belli oldu!

Kupanın 4. eleme turunda, bir önceki turu başarıyla geçen 36 takımın yanı sıra bu aşamada organizasyona dahil olan 18 ekip mücadele edecek.

Toplam 54 takımın tur mücadelesi vereceği kritik karşılaşmalar; 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Orduspor 1967 - Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük

Gemlik Sümerbey Futbol Spor - Çaykur Rizespor

Karacabey Belediye Spor - Arca Çorum FK

Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Mardin 1969 Spor

Antalyaspor - Bursa Yıldırım Spor

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Eminevim Ümraniyespor

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - Samsunspor

Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor - Erzurumspor

Bodrum FK - Eskişehirspor

İsbaş Isparta 32 Spor - Corendon Alanyaspor

MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

Manisa FK - Sebat Spor

KCT 1461 Trabzon FK - SMS Grup Sarıyer

Silivrispor - Bursaspor

Kocaelispor - Serik Spor

Adana 01 FK - Turka Esenler Erokspor

Balıkesirspor - İstanbulspor

Ekenler Beton Sivasspor - Muğlaspor

Bandırma Spor - Ankaraspor

Göztepe - Açıkalın Erciyes 38 FK

Batman Petrol Spor - Malatya Yeşilyurt Spor

Erzincan Futbol Yatırımları - Orfa Yapı Pendikspor

Gaziantep FK - Aliağa

Eyüpspor - Muş Spor

Amed Sportif Faaliyetler - Karşıyaka

Bitlis 1916 - Kasımpaşa

Karabük İdman Yurdu Spor - TÜMOSAN Konyaspor