Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.Tur eşleşmeleri belli oldu!

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İstanbul
Kupanın 4. eleme turunda, bir önceki turu başarıyla geçen 36 takımın yanı sıra bu aşamada organizasyona dahil olan 18 ekip mücadele edecek.
Toplam 54 takımın tur mücadelesi vereceği kritik karşılaşmalar; 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak.
Orduspor 1967 - Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük
Gemlik Sümerbey Futbol Spor - Çaykur Rizespor
Karacabey Belediye Spor - Arca Çorum FK
Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Mardin 1969 Spor
Antalyaspor - Bursa Yıldırım Spor
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Eminevim Ümraniyespor
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - Samsunspor
Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor - Erzurumspor
Bodrum FK - Eskişehirspor
İsbaş Isparta 32 Spor - Corendon Alanyaspor
MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
Manisa FK - Sebat Spor
KCT 1461 Trabzon FK - SMS Grup Sarıyer
Silivrispor - Bursaspor
Kocaelispor - Serik Spor
Adana 01 FK - Turka Esenler Erokspor
Balıkesirspor - İstanbulspor
Ekenler Beton Sivasspor - Muğlaspor
Bandırma Spor - Ankaraspor
Göztepe - Açıkalın Erciyes 38 FK
Batman Petrol Spor - Malatya Yeşilyurt Spor
Erzincan Futbol Yatırımları - Orfa Yapı Pendikspor
Gaziantep FK - Aliağa
Eyüpspor - Muş Spor
Amed Sportif Faaliyetler - Karşıyaka
Bitlis 1916 - Kasımpaşa
Karabük İdman Yurdu Spor - TÜMOSAN Konyaspor