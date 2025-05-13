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 | Baran Aksoy

Trabzonspor - Galatasaray karşı karşıya geliyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Trabzonspor ile Galatasaray kaşı karşıya gelecek. İki takım kupa finalinde bugüne kadar 3 kez rakip olurken, sarı-kırmızılılar 2, bordo-mavililer de 1 defa kazandı.

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Trabzonspor - Galatasaray karşı karşıya geliyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 09:50

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada 90 dakikalık sürede eşitlik bozulmazsa mücadele uzatmalara taşınacak. Uzatmalarda da galip belirlenemezse, kupanın sahibi penaltı atışlarıyla belli olacak.

140. KARŞILAŞMA

Trabzonspor ile Galatasaray bugüne dek Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel karşılaşmalar dahil olmak üzere toplam 139 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Galatasaray 64 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 31 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takımın bu maçlarda attığı gollere bakıldığında, Galatasaray 189, Trabzonspor ise 156 kez fileleri havalandırdı.

Trabzonspor - Galatasaray karşı karşıya geliyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final

KUPADA 20. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

İki ekip Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 19 defa karşılaştı. Bu maçlardan 10’unu Galatasaray, 6’sını Trabzonspor kazandı, 3 mücadele ise berabere tamamlandı. İki takım Türkiye Kupası’ndaki son karşılaşmasını 23 Aralık 2009’da grup aşamasında oynadı ve bu mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Trabzonspor - Galatasaray karşı karşıya geliyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final

DÖRDÜNCÜ FİNAL RANDEVUSU

Trabzonspor ve Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde dördüncü kez karşılaşacak. Daha önce 1975-1976, 1984-1985 ve 1994-1995 sezonlarında finalde karşılaşan iki takımdan Galatasaray 2, Trabzonspor ise 1 kez kupayı müzesine götürdü.

GALATASARAY 18, TRABZONSPOR 9 KEZ KAZANDI

Bu sezon 63. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda bugüne kadar en çok Galatasaray kazandı. Kupayı sarı-kırmızılılar, 18 kez müzesine götürürken, Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 7, Altay, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Göztepe ve Kocaelispor 2'şer, Kayserispor, Bursaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da 1'er kez kupa sevinci yaşadı.

Trabzonspor - Galatasaray karşı karşıya geliyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final

SON 10 MÜSABAKANIN 6'SINDA GALATASARAY GALİP

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmada sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Hepsi ligde oynanan mücadelelerde Galatasaray 6 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzon da 1 kez rakibini mağlup etti. 3 mücadele de berabere sona erdi.

Trabzonspor - Galatasaray karşı karşıya geliyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final

OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE 6. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başındaydı. Oynanan 6 müsabakayı da Okan Buruk'un ekipleri kazandı.

Trabzonspor - Galatasaray karşı karşıya geliyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak finali hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar olacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak. Finalde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

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#Spor
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