Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışında 8 puan farkla büyük avantajı bulunan lider Galatasaray, bu hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
DEV MAÇTA ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK
Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
9 MAYIS CUMA
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan
20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
Galatasaray, 90+8'de bulduğu golle Trabzonspor'u 4-3 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 41 yaptı
Galatasaray ile Trabzonspor arasında ligin ilk yarısında oynanan maç nefesleri kesmişti. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk eden sarı kırmızılılar, son dakika golüyle rakibini 4-3 mağlup etmişti.
Galatasaray'ın gollerini Mertens (8'), Yunus Akgün (29'), Batshuayi (66'), ve Ali Şahin Yılmaz (90+8' kendi kalesine) atmıştı.
Trabzonspor'un golleri ise Ozan Tufan (16', 55') ve Banza'dan (51') gelmişti.