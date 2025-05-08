Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray-Trabzonspor ilk maç kaç kaç bitmişti?

Galatasaray, 90+8'de bulduğu golle Trabzonspor'u 4-3 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 41 yaptı Galatasaray ile Trabzonspor arasında ligin ilk yarısında oynanan maç nefesleri kesmişti. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk eden sarı kırmızılılar, son dakika golüyle rakibini 4-3 mağlup etmişti. Galatasaray'ın gollerini Mertens (8'), Yunus Akgün (29'), Batshuayi (66'), ve Ali Şahin Yılmaz (90+8' kendi kalesine) atmıştı. Trabzonspor'un golleri ise Ozan Tufan (16', 55') ve Banza'dan (51') gelmişti.