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 | Onur Kaya

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 35. haftasını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 11:36

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışında 8 puan farkla büyük avantajı bulunan lider Galatasaray, bu hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

DEV MAÇTA ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

9 MAYIS CUMA

  • 20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan
  • 20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

10 MAYIS CUMARTESİ

  • 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
  • 16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

  • 19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

    Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
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11 MAYIS PAZAR

  • 16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
  • 19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
  • 19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 MAYIS PAZARTESİ

  • 20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler

Sıkça Sorulan Sorular

Galatasaray-Trabzonspor ilk maç kaç kaç bitmişti?
Galatasaray, 90+8'de bulduğu golle Trabzonspor'u 4-3 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 41 yaptı Galatasaray ile Trabzonspor arasında ligin ilk yarısında oynanan maç nefesleri kesmişti. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk eden sarı kırmızılılar, son dakika golüyle rakibini 4-3 mağlup etmişti. Galatasaray'ın gollerini Mertens (8'), Yunus Akgün (29'), Batshuayi (66'), ve Ali Şahin Yılmaz (90+8' kendi kalesine) atmıştı. Trabzonspor'un golleri ise Ozan Tufan (16', 55') ve Banza'dan (51') gelmişti.
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