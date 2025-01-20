Trabzonspor Sivasspor'u 4 golle devirdi! Trabzonspor 4-0 Sivasspor 

20 Ocak 2025 22:07 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 22:11

Trabzonspor kendi evinde ağırladığı Sivasspor'u 4-0'la yendi. Maçta bordo-mavili ekip 3-0 önde olduğu sırada penaltı kazandı. Penaltı kararı sonrası Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın talebi ortalığı karıştırdı.

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u kendi sahasında ağırladı.

Papara Park​'ta gerçekleşen karşılaşmada, Trabzonspor​ seyircisine unutulmaz bir futbol​ şöleni sundu. Mücadeleden 4-0'lık net bir galibiyetle ayrılan bordo-mavili ekipte golleri Batagov, Banza, Ozan Tufan ve Lundstram kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor, ligde ilk kez üst üste iki galibiyet​ alarak puanını 25'e yükseltti. Net Global Sivasspor ise bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşayarak 20 puanda kaldı.

UĞURCAN ÇAKIR ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Trabzonspor, Sivasspor maçında 3-0 önde olduğu sırada penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır kullanmak istedi. Uğurcan Çakır, bugün 2. kez baba olmuştu.

Sivassporlu oyuncuların yoğun tepkisi sonrası sahada tartışma çıktı. Trabzonsporlu oyuncuların da araya girmesiyle Uğurcan Çakır, penaltıyı Banza'ya bıraktı. Banza, penaltı atışında kaleciyi geçemedi.