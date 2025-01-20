Tgrt Haber
Haberler>Spor>Trabzonspor Sivasspor'u 4 golle devirdi! Trabzonspor 4-0 Sivasspor 

Trabzonspor Sivasspor'u 4 golle devirdi! Trabzonspor 4-0 Sivasspor 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ocak 2025 22:07 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 22:11
Trabzonspor Sivasspor&#039;u 4 golle devirdi! Trabzonspor 4-0 Sivasspor 

Trabzonspor kendi evinde ağırladığı Sivasspor'u 4-0'la yendi. Maçta bordo-mavili ekip 3-0 önde olduğu sırada penaltı kazandı. Penaltı kararı sonrası Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın talebi ortalığı karıştırdı. 

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u kendi sahasında ağırladı.

Papara Park​'ta gerçekleşen karşılaşmada, Trabzonspor​ seyircisine unutulmaz bir futbol​ şöleni sundu. Mücadeleden 4-0'lık net bir galibiyetle ayrılan bordo-mavili ekipte golleri Batagov, Banza, Ozan Tufan ve Lundstram kaydetti. 

Bu sonuçla Trabzonspor, ligde ilk kez üst üste iki galibiyet​ alarak puanını 25'e yükseltti. Net Global Sivasspor ise bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşayarak 20 puanda kaldı.

Trabzonspor Sivasspor'u 4 golle devirdi! Trabzonspor 4-0 Sivasspor  - 1. Resim

UĞURCAN ÇAKIR ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Trabzonspor, Sivasspor maçında 3-0 önde olduğu sırada penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır kullanmak istedi. Uğurcan Çakır, bugün 2. kez baba olmuştu. 

Trabzonspor Sivasspor'u 4 golle devirdi! Trabzonspor 4-0 Sivasspor  - 2. Resim

Sivassporlu oyuncuların yoğun tepkisi sonrası sahada tartışma çıktı. Trabzonsporlu oyuncuların da araya girmesiyle Uğurcan Çakır, penaltıyı Banza'ya bıraktı. Banza, penaltı atışında kaleciyi geçemedi. 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
trabzonsporpapara parkfutbolgalibiyet

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...