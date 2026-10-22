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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:24

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi’nde Hearts karşısında: Fırtına ikide iki peşinde! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İskoç ekibi Hearts’ı Papara Park’ta konuk ediyor. Avrupa maratonuna deplasmandaki KuPS galibiyetiyle iddialı bir başlangıç yapan bordo-mavililer, taraftarının önünde de kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11’leri ve maç öncesi son detaylar netleşti. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Trabzonspor UEFA Konferans Ligi’nde Hearts karşısında: Fırtına ikide iki peşinde! İşte muhtemel 11'ler
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:24

’ndeki bu heyecan dolu mücadele 22 Ekim Perşembe günü oynanacak. Hakem düdüğünün 19:45’te çalacağı - Hearts maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi’nde Hearts karşısında: Fırtına ikide iki peşinde! İşte muhtemel 11'ler

BORDO-MAVİLİLERDE 3 ÖNEMLİ EKSİK

Kritik karşılaşma öncesinde Trabzonspor’da sakatlıkları devam eden Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, Hearts karşısında kadroda yer alamayacak. Bordo-mavili ekip, bu eksiklere rağmen saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi’nde Hearts karşısında: Fırtına ikide iki peşinde! İşte muhtemel 11'ler

DÜDÜK BELÇİKALI HAKEMDE

Papara Park’ta oynanacak zorlu müsabakada Belçika Federasyonu’ndan Lawrence Visser düdük çalacak. Visser’in yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Ruben Wyns ile Mathias Hillaert üstlenecek.

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi’nde Hearts karşısında: Fırtına ikide iki peşinde! İşte muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER

Teknik heyetlerin sahaya sürmesi beklenen kadrolar şu şekilde:

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Melih, Fabinho, Muçi, Saviolo, Salah, Franculino

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi’nde Hearts karşısında: Fırtına ikide iki peşinde! İşte muhtemel 11'ler

HEARTS: Reus, Borchgrevnik, Walcott, Mccart, Milne, Mendy, McEntee, Guendouz, Miller, McPake, Braga

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi’nde Hearts karşısında: Fırtına ikide iki peşinde! İşte muhtemel 11'ler
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ETİKETLER
#trabzonspor
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#Batagov
#Hearts
#Lawrence Visser
#Spor
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