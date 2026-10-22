Trabzonspor UEFA Konferans Ligi’nde Hearts karşısında: Fırtına ikide iki peşinde! İşte muhtemel 11'ler

UEFA Konferans Ligi’ndeki bu heyecan dolu mücadele 22 Ekim Perşembe günü oynanacak. Hakem düdüğünün 19:45’te çalacağı Trabzonspor - Hearts maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BORDO-MAVİLİLERDE 3 ÖNEMLİ EKSİK

Kritik karşılaşma öncesinde Trabzonspor’da sakatlıkları devam eden Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, Hearts karşısında kadroda yer alamayacak. Bordo-mavili ekip, bu eksiklere rağmen saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

DÜDÜK BELÇİKALI HAKEMDE

Papara Park’ta oynanacak zorlu müsabakada Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser düdük çalacak. Visser’in yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Ruben Wyns ile Mathias Hillaert üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

Teknik heyetlerin sahaya sürmesi beklenen kadrolar şu şekilde:

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Melih, Fabinho, Muçi, Saviolo, Salah, Franculino

HEARTS: Reus, Borchgrevnik, Walcott, Mccart, Milne, Mendy, McEntee, Guendouz, Miller, McPake, Braga