Trabzonspor UEFA Konferans Ligi’nde Hearts karşısında: Fırtına ikide iki peşinde! İşte muhtemel 11'ler

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İstanbul
UEFA Konferans Ligi’ndeki bu heyecan dolu mücadele 22 Ekim Perşembe günü oynanacak. Hakem düdüğünün 19:45’te çalacağı Trabzonspor - Hearts maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
Kritik karşılaşma öncesinde Trabzonspor’da sakatlıkları devam eden Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, Hearts karşısında kadroda yer alamayacak. Bordo-mavili ekip, bu eksiklere rağmen saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Papara Park’ta oynanacak zorlu müsabakada Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser düdük çalacak. Visser’in yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Ruben Wyns ile Mathias Hillaert üstlenecek.
Teknik heyetlerin sahaya sürmesi beklenen kadrolar şu şekilde:
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Melih, Fabinho, Muçi, Saviolo, Salah, Franculino
HEARTS: Reus, Borchgrevnik, Walcott, Mccart, Milne, Mendy, McEntee, Guendouz, Miller, McPake, Braga