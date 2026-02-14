Trabzonspor ve Fenerbahçe'de dev maç öncesi yıldızların istatistikleri!

Trendyol Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ile hemen arkasındaki Trabzonspor'un rakip olduğu gecede, maç öncesi iki ekibin kilit isimleri de netleşti. Heyecanla beklenen dev mücadeleye saatler kala, yıldız isimlerin çarpıcı istatistikleri dikkat çekti.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ YILDIZLARIN RAKAMLARI

Trabzonspor:

En çok gol atan: Paul Onuachu | 16 Gol

En çok asist yapan: Oleksandr Zubkov | 8 Asist

En çok sahada kalan: Arseniy Batagov | 2124 Dakika

Fenerbahçe:

En çok gol atan: Anderson Talisca | 20 Gol

En çok asist yapan: Dorgeles Nene | 8 Asist

En çok sahada kalan: Milan Skriniar | 2964 Dakika