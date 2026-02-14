Trabzonspor ve Fenerbahçe'de dev maç öncesi yıldızların istatistikleri!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ile hemen arkasındaki Trabzonspor'un rakip olduğu gecede, maç öncesi iki ekibin kilit isimleri de netleşti. Heyecanla beklenen dev mücadeleye saatler kala, yıldız isimlerin çarpıcı istatistikleri dikkat çekti.
Trabzonspor:
En çok gol atan: Paul Onuachu | 16 Gol
En çok asist yapan: Oleksandr Zubkov | 8 Asist
En çok sahada kalan: Arseniy Batagov | 2124 Dakika
Fenerbahçe:
En çok gol atan: Anderson Talisca | 20 Gol
En çok asist yapan: Dorgeles Nene | 8 Asist
En çok sahada kalan: Milan Skriniar | 2964 Dakika