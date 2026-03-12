Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak toprağa verildi

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Orhan Kaynak, geçtiğimiz salı günü bordo-mavililerin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yediği sırada aniden rahatsızlanmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak, tesislerdeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ancak doktorların buradaki tüm çabalarına rağmen kurtarılamayak hayatını kaybetmişti.

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü ve eski futbolcusu Orhan Kaynak için İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaynak'ın naaşı defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeye Orhan Kaynak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Katılanlar arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknik direktörler Şenol Güneş, Fatih Terim, Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Ertuğrul Sağlam, Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Eski TFF Yönetim kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu ve Orhan Kaynak’ın eski takım arkadaşları da yer aldı.

"ONU HEP GÜLER YÜZÜYLE HATIRLAYACAĞIZ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Orhan Kaynak için düzenlenen cenaze töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Öncelikle camiamızın başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyoruz, Allah rahmet eylesin. Bizim için çok önemliydi. Onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Teknik kadro içerisinde hocamızın, futbolcuların, bizlerin çok sevdiği, çok saygı duyduğu biriydi. Çok üzgünüz. Tarifi yok. İnşallah onun anısına Trabzonspor ligi çok daha iyi yerlerde bitirir" dedi.

"KİMSEYİ ÜZMEYECEK, GÜLER YÜZLÜ BİR İNSANDI"

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise İHA’ya yaptığı açıklamada, "Orhan hocayla bağımız çok iyiydi. Benim yardımcımdı. Çok iyi bir insandı. Kimseyi üzmeyecek, güler yüzlü bir insandı. İyi bir aile babasıydı. Çok üzüldük. Çok güzel günler de yaşadık. Allah rahmet eylesin. Futbolculukta karşılıklı oynadık. Orhan’ın kardeşleri de çok kaliteli insanlardı. Şanssızlıkla maalesef kaybettik ve çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

ABİSİ İLE AYNI KADERİ YAŞADI

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın abisi, eski milli futbolcu Kayhan Kaynak da genç yaşta hayatını kaybetmişti. Fenerbahçe ve Adana Demirspor formaları giyen Kayhan Kaynak, 9 Ocak 1994 tarihinde Adana’da antrenman sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 34 yaşında yaşamını yitirmişti.

Kalıtsal bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Kayhan Kaynak gibi, Orhan Kaynak da geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

1 YILDIR FATİH TEKKE'NİN EKİBİNDEYDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin bordo-mavili kulübün başına geçmesinin ardından yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Orhan Kaynak, 364 gündür teknik ekipte yer alıyordu. Trabzonspor'da futbolcu olarak da görev yapan Kaynak, 1992-1993 ve 1993-1994 sezonlarında bordo-mavili formayı giydi.

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Kocaelispor, Samsunspor, Kayseri Erciyesspor, Akçaabat Sebatspor, Adanaspor, Başakşehir ve AO Xanthi takımlarında da forma giyen Kaynak, Türk futbolunda iz bırakan isimler arasında yer aldı.