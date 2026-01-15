Menü Kapat
TGRT Haber
 Yasin Aşan

Trabzonspor'a İngiltere'den orta saha! Bordo-mavililer milyonlarca euro'yu gözden çıkardı

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, orta saha bölgesine yapmayı planladığı takviye için düğmeye bastı. Bordo-mavililerin, sezon başında da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Championship ekiplerinden Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hamer için yeniden devreye girdiği belirtildi. İşte transferin ayrıntıları...

Trabzonspor'a İngiltere'den orta saha! Bordo-mavililer milyonlarca euro'yu gözden çıkardı
15.01.2026
15.01.2026
saat ikonu 10:46

Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi topladığı 35 puanla, lider Galatasaray'ın 7 puan arkasında 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda transfer harekatına başlayan Ertuğrul Doğan başkanlığındaki bordo-mavili yönetim, çok sayıda oyuncuyla görüşme gerçekleştiriyor.

ESKİ GÖZDESİNİ GÜNDEME ALDI

Zorlu ikinci devre öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da orta saha bölgesine yapılması planlanan takviye için çok sayıda isim ortaya atılıyor.

Trabzonspor'a İngiltere'den orta saha! Bordo-mavililer milyonlarca euro'yu gözden çıkardı

Son olarak, bordo-mavililerin sezon başında da transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Championship ekiplerinden Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hamer'i gündemine yeniden gündemine aldığı iddia edildi.

TRABZONSPOR RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Trabzonspor'un, kulübünün yüksek bonservis talebi yüzünden vazgeçtiği Gustavo Hamer için bu kez daha uygun bir bedelle İngiliz ekibinin kapısını çalacağı belirtildi.

Trabzonspor'a İngiltere'den orta saha! Bordo-mavililer milyonlarca euro'yu gözden çıkardı

Kulübüyle 1,5 yıllık sözleşmesi kalan Hamer için Trabzonspor'un 7 milyon euro civarında bir parayı gözden çıkardığı, İngiliz ekibinin de bu teklife "Evet" diyebileceği iddia edildi.

La Liga ekiplerinden Sevilla ve Serie A ekiplerinden Cremonese'nin de Hamer için devrede olduğu ifade edilirken Trabzonspor'un resmi teklif yapma hazırlığında olduğu bildirildi.

Trabzonspor'a İngiltere'den orta saha! Bordo-mavililer milyonlarca euro'yu gözden çıkardı

Gustavo Hamer, bu sezon 13'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 20 maçta forma giydi. Hamer, bu maçlarda 4 gol atarken 3 de asist yapmayı başardı.

#Futbol
#Spor
