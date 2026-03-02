Trabzonspor'a Nwaiwu'dan kötü haber

Kategoriler
Trabzonspor'a cuma günü Fatih Karagümrük karşısında iki gol atan Chibuike Nwaiwu'dan kötü haber geldi. Chibuike Nwaiwu’nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 24. haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır”