Trabzonspor'da derbi öncesi şok! Yıldız futbolcu Batagov sakatlandı

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının heyecanı bu akşam oynanacak dev bir maçla tamamlanacak. Ligin 8. haftasının kapanışında Trabzonspor ile Beşiktaş, saat 20.00'de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki dev maça artık sayılı saatler kalırken Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

BATAGOV'UN SAKATLANDIĞI AÇIKLANDI

Trabzonspor'da Ukraynalı savunma oyuncusu Arseniy Batagov'un sakatlandığı açıklandı. Bordo-mavililerden yapılan duyuruda, 24 yaşındaki oyuncunun sol uyluk kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Batagov'un sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Sağ diz cerrahisi sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımımızla antrenmanlarına devam eden futbolcumuz Arseniy Batagov'un, antrenman sırasında sol uyluk ön kısmında ağrı hissetmesi sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.