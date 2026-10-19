Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 18:33

Trabzonspor'da derbi öncesi şok! Yıldız futbolcu Batagov sakatlandı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dev derbide bu akşam saat 20.00'de sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer, Ukraynalı stoper Arseniy Batagov'un sol uyluk kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Trabzonspor'da derbi öncesi şok! Yıldız futbolcu Batagov sakatlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 18:33

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının heyecanı bu akşam oynanacak dev bir maçla tamamlanacak. Ligin 8. haftasının kapanışında ile , saat 20.00'de 'ta karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki dev maça artık sayılı saatler kalırken Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor'da derbi öncesi şok! Yıldız futbolcu Batagov sakatlandı

BATAGOV'UN SAKATLANDIĞI AÇIKLANDI

Trabzonspor'da Ukraynalı savunma oyuncusu Arseniy Batagov'un sakatlandığı açıklandı. Bordo-mavililerden yapılan duyuruda, 24 yaşındaki oyuncunun sol uyluk kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor'da derbi öncesi şok! Yıldız futbolcu Batagov sakatlandı

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Batagov'un sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Sağ diz cerrahisi sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımımızla antrenmanlarına devam eden futbolcumuz Arseniy Batagov'un, antrenman sırasında sol uyluk ön kısmında ağrı hissetmesi sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Singo müjdesi! Yeni gelişme duyuruldu
TFF'den sürpriz karar: Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu! Prensipte anlaştılar
ETİKETLER
#Beşiktaş
#trabzonspor
#Futbol
#papara park
#Arseniy Batagov
#Ahmet Beşir
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.