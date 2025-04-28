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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Eyüp Saka'dan final değerlendirmesi: "Seneye inşallah"

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 kaybetti ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Eyüp Saka ise yorgunluğun dezavantajından bahsetti.

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Trabzonspor'da Eyüp Saka'dan final değerlendirmesi:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 22:13
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 22:13

Trabzonspor'da teknik adam Eyüp Saka'dan final maçı sonrasında kritikler geldi. Mücadeleye yorgun çıktıklarını anlatan Eyüp Saka, Trabzonspor'un başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Trabzonspor'da Eyüp Saka'dan final değerlendirmesi: "Seneye inşallah"

TRABZONSPOR'DA EYÜP SAKA'DAN FİNAL SONRASI AÇIKLAMALAR

"Herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kendi adımıza, çocuklarımız, camiamız, ülkemiz adına bir gurur yaşıyoruz ama finali böyle kaybetmenin hüznü de var. İki gün önceki maçta biraz hırpalandık. Dar bir kadromuz var. 12-13 oyuncuyla gerçekleşen rotasyonla oynamaya çalışıyoruz. O maç bizi biraz hırpaladı. Bugün de onun belirgin hale geldiğini gördük. Ama yine de elimizden geleni yapmaya çalışacaktık. Baskılarda geç kalınca, rakip de çok becerili, bizi koşturdular, bu da biraz daha yorulmamıza sebebiyet verdi bizim. Biz Trabzonspor Futbol Akademisi olarak bu organizasyonların içerisinde olmayı temenni ediyoruz. Buralardan kazandığımız tecrübeyle gelecek yıllara daha ümitli bakacağız. Bu organizasyonlar bize inanılmaz deneyimler kazandırıyorlar. En büyük temennimiz ise sürdürülebilir hale gelmesi. Seneye de inşallah bu organizasyona devam etmek istiyoruz. Gönlü bizimle olan, gönlü bizimle atan Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Camiamıza, şehrimize, bizi destekleyenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuz buraya geldi ve bize destek verdi. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugün biz buradayız, bu akademinin başarısıdır. Akademideki hocalarımızı da tebrik ediyorum ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Trabzonspor'da Eyüp Saka'dan final değerlendirmesi: "Seneye inşallah"

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR U19'UN GELECEKTEKİ SÜRECİ NASIL OLACAK?
An itibarıyla Fatih Tekke'nin, U19'daki başarılı gençleri A Takım'da deneyeceği bir sürecin tasarlanması bekleniyor.
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ETİKETLER
#Şampiyonlar Ligi Maçları
#Dev Final
#Eyüp Saka
#Uefa Gençlik Ligi
#Trabzonspor U19
#Barcelona U19
#Spor
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