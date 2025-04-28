Trabzonspor'da Eyüp Saka'dan final değerlendirmesi:

Trabzonspor'da teknik adam Eyüp Saka'dan final maçı sonrasında kritikler geldi. Mücadeleye yorgun çıktıklarını anlatan Eyüp Saka, Trabzonspor'un başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti.

TRABZONSPOR'DA EYÜP SAKA'DAN FİNAL SONRASI AÇIKLAMALAR

"Herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kendi adımıza, çocuklarımız, camiamız, ülkemiz adına bir gurur yaşıyoruz ama finali böyle kaybetmenin hüznü de var. İki gün önceki maçta biraz hırpalandık. Dar bir kadromuz var. 12-13 oyuncuyla gerçekleşen rotasyonla oynamaya çalışıyoruz. O maç bizi biraz hırpaladı. Bugün de onun belirgin hale geldiğini gördük. Ama yine de elimizden geleni yapmaya çalışacaktık. Baskılarda geç kalınca, rakip de çok becerili, bizi koşturdular, bu da biraz daha yorulmamıza sebebiyet verdi bizim. Biz Trabzonspor Futbol Akademisi olarak bu organizasyonların içerisinde olmayı temenni ediyoruz. Buralardan kazandığımız tecrübeyle gelecek yıllara daha ümitli bakacağız. Bu organizasyonlar bize inanılmaz deneyimler kazandırıyorlar. En büyük temennimiz ise sürdürülebilir hale gelmesi. Seneye de inşallah bu organizasyona devam etmek istiyoruz. Gönlü bizimle olan, gönlü bizimle atan Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Camiamıza, şehrimize, bizi destekleyenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuz buraya geldi ve bize destek verdi. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugün biz buradayız, bu akademinin başarısıdır. Akademideki hocalarımızı da tebrik ediyorum ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."