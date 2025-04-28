Trabzonspor şampiyonluk için sahaya çıktı ama olmadı: Barcelona galip geldi!

UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor ile Barcelona karşılaştı. Temsilcimizin şampiyonluk için çıktığı zorlu mücadele, Barcelona'nın üstünlüğüyle sona erdi ve kupa İspanya'ya gitti.

UEFA Gençlik Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor'u 4-1 ile geçen Barcelona, kupaya uzanan taraf oldu. İspanyol temsilcisi; Trabzonspor karşısında Diarra (11-68), Cuenca (18) ve Silveira'nın (56) golleriyle galip geldi. Trabzonspor'da ise tek gol, 88. dakikada Bican Tibukoğlu ile tabelaya yansıdı.

TRABZONSPOR FİNALDE BARCELONA'YA KAYBETTİ

UEFA Gençlik Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, U-19 seviyesinde müthiş bir mücadele gösterdi ve finale kadar geldi. Bu akşam İsviçre'de kupa için sahaya çıkan ve mutlu sona ulaşmak isteyen Karadeniz ekibi, Barcelona karşısında aradığını bulamadı ve turnuvayı ikincilikle tamamladı! An itibarıyla ise Trabzonspor'un yetenekli gençleri, tüm dünyaya müthiş bir sistem oyunu izlettiler ve turnuvaya adeta damga vurdular.

TRABZONSPOR TARİHE GEÇTİ

Bordo mavililer, UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan ilk Türk takımı oldu.