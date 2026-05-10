Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Beşiktaşlı mevkidaşı Sergen Yalçın'a sahip çıktı! "Bu tepkileri hak etmiyoruz"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1 yenmeyi başardı. Maçın ardından galibiyeti değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Ligi çok iyi getirdik, beklentinin üstünde bir sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın istifaya davet edilmesiyle ilgili de konuşan Tekke, "Türk futbol tarihinin en önemli oyuncusu bu statta istifaya davet ediliyor. Bu tepkileri hak etmiyoruz" dedi.

'de 33. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde ile , Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği mücadele, Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 69'a yükseltirken Beşiktaş ise 59 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Fatih Tekke, derbi galibiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sakatlık yaşanmamasının önemli olduğunu belirtti.
Tekke, Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi'nin takım için faydalı olduğunu ve bonservisiyle alınmasını istediğini ifade etti.
Sakat futbolcuların durumu hakkında bilgi veren Tekke, önceliklerinin çarşamba günü oynanacak önemli maça en güçlü kadroyla çıkmak olduğunu söyledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratlarını eleştiren Tekke, bu tepkilerin hak edilmediğini ve Türkiye'de teknik direktörlere karşı uygulanan acımasızlığa dikkat çekti.
Trabzonspor'da teknik direktör , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke, "Bizim için sonuç olarak mutlu eden bir maç oldu. Son oynadığımız maçlarda galibiyet yoktu. Derbide galibiyet önemli. Hızlı hücumla pozisyonlar bulmaktı amacımız ama final paslarında başarılı olamadık. Beşiktaş daha baskılı oynadı denebilir. Hasar almadık, sakatlık olmadı. Bu bizim için önemli. Çarşamba günü yılın en önemli maçına çıkacağız. Kadro derinliğinden dolayı bazı oyuncular 90 dakika oynamak zorunda kaldı. Üzücü anlarıyla, hatasıyla bir maç bitti. Çarşamba günü değerli bir maça çıkacağız. Ligi çok iyi getirdik, beklentinin üstünde bir sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'tan kiraladıkları Ernest Muçi ile ilgili konuşan bordo-mavili teknik adam, "Muçi'yle ilgili fikrimi kulübe de kendisine de ilettim. Muçi bulunduğu dönem itibariyle çok faydalı oldu, iyi şeyler yaptı. Muçi'nin olmasını istemek noktasında soru işareti yok. Ekonomik olarak sıkıntı olabilir ama bizim istediğimiz yönde olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"KİMLE ÇIKARSAK ÇIKALIM KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ"

Sakat futbolcuların durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Tekke, "Savic'in durumu belli değil. Felipe belki oynayabilir. Pina dönecek ama stoper mevkiinde çarşamba günü ne olur bilmiyorum. Onana'yı henüz bilmiyorum ama olabildiğince güçlü çıkmaya çalışacağız. Kimle çıkarsak çıkalım kazanmamız gereken bir maç." dedi.

"BU TEPKİLERİ HAK ETMİYORUZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratlarına da değinen Tekke, "Konyaspor maçında son dakikada tartışılabilir bir penaltı vardı, Beşiktaş'ın iki topu direkten döndü. Türk tarihinin en önemli oyuncusu bu statta istifaya davet ediliyor. Bu tepkileri hak etmiyoruz. Kimseyi koruduğumu düşünmeyin. Bu yarın bana da yapılacak. Türkiye'de bu yapılıyor. Yaptıklarımızın bir değeri yok. Hayaller birleştiriyor gerçekler ayrıştırıyor. Türkiye'nin iklimi, gerçeği bu. İyi olmak için sadece çalışıyoruz. Avrupa'ya kalmayı garantilemiş olmamıza rağmen transferine çok yakın olduğumuz 2 oyuncu yine bizi reddetti. Bunun ülke futboluyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunun zararını herkes çekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

