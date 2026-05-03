Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın üst sıraları yakından ilgilendiren maçlarından birinde Trabzonspor ile Göztepe, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 10 kişi kaldığı ve ilk yarısını 1-0 yenik durumda kapattığı mücadeleden son dakikalarda bulduğu golle 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

HABERİN ÖZETİ Trabzonspor'da Fatih Tekke, Göztepe beraberliğinin ardından konuştu! "Kaostan 1 puan çıktı" Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, 10 kişi kaldıkları mücadeleden 1 puan çıkardıklarını ve bunun kaostan bir sonuç olduğunu belirtti. Trabzonspor, Göztepe ile oynadığı maçı 1-1 berabere tamamlayarak ligdeki 9. beraberliğini aldı ve puanını 66'ya yükseltti. Bu sonuçla Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali kalmadı ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Teknik Direktör Fatih Tekke, kırmızı kart sonrası 'kaos istediğini' ve bu kaostan 1 puan çıktığını belirtti. Tekke, oyuncularının çoğunun yorgun olduğunu ve bazı mevkilerde eksikleri bulunduğunu ifade etti. Fatih Tekke, son maçlardaki hakem kararlarından rahatsız olduğunu ve VAR'ın kullanımını sorguladı. Trabzonspor, bu sonuçla ligde üçüncülüğü garantiledi.

Trabzonspor, ligdeki 9. beraberliğini alarak puanını 66 yaptı. Bu sonuçla ligin 32. haftasını lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali kalmadı.

"KAOS İSTEDİM"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tekke, ilk yarısı ve ikinci yarısı farklı olan bir maç oynadıklarını belirterek, "Kırmızı karta kadar ve sonrası, iki farklı şekil. Aslında oyunun başında hedefim hep ikinci topu oynayan bir takımı biraz daha düzenli hale sokmaktı ki bence o düzende de gayet iyi oynadılar, çok müsaade ettik çünkü. İlk yarı bir iki tane pozisyona yakın pozisyonumuz var diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu performansı ve çalışılmış şeylerin tekrarının ilk yarı çok az olduğunu dile getiren Fatih Tekke, şöyle devam etti:

"Kırmızı karttan sonra özellikle belki de yine antrenörlük hayatımda ilk kez belki de öyle olması gerekiyordu, kaos istedim. Bu kaostan da 1 puan çıktı çok şükür. İyi tarafından baktığımızda 10 kişi bu kadar dinamik takıma ikinci yarı pozisyon vermedik desek yeridir. Buna rağmen duran toptan, beklediğimiz yan top ortalardan, faullerden atılan golümüz var iptal edilen faul olan, kaçırdıklarımız var denilebilecek bir maç. Sonuçta ikinciliği takip ediyoruz fakat 3'üncülüğü garanti etmiş olduk. O da bir taraftan baktığımızda çok olumlu. Sezon başından itibaren geldiğimizden bu yana ki Trabzonspor'un, camianın, taraftarımızın ki onlardan bir tanesi benim bunu her zaman söylüyorum. Bütün bu koşullarda çocukların yaptığı, bu kadronun yaptığı şey çok değerli. Ayaklarına, yüreklerine sağlık."

"OYUNCULARIN BİRÇOĞU YORGUN"

Fatih Tekke, şimdi önlerinde Beşiktaş maçı ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasının bulunduğuna değinerek, "Oyuncularımın birçoğu çok yorgun. Bazı mevkilerde şimdi cezalı oyuncularımız da var, hiç oyuncumuz yok. Bazı mevkilerde 2-3 haftadır zaten yoktu. Dolayısıyla zor bir süreçten bence çok iyi geçemedik, daha iyi geçebilirdik. Bu maçların arasında çok üzüldüğüm Başakşehir maçı, Alanya maçı daha fazla. Konya maçının ikinci yarısı çok iyi bu maçın ikinci yarısındaki istek arzu çok iyi. Her şeye rağmen insanların beklentisinin çok çok üzerinde, yeni kurulmuş, yeni yapılanmaya gitmiş bir kadronun insanların, taraftarımızın umutlarını yeşertmesi hatta o yeşertme değil tam çiçek açacağı düşündüğü anlara bile getirmemiz bile önemliydi." şeklinde konuştu.

Bütün camia olarak bunların hepsini değerlendirip doğru adımlar atmaları gerektiğini vurgulayan Tekke, "Benim sevincim, mutlu olduğum taraf en azından şehrimi demiyorum ama futbol kamuoyuna örnek olarak birçok şey verdiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden önemli ve değerli şeyler yapıldı. Çocuklarımla, oyuncularımla gurur duyuyorum. Kolay değildi. İyi geçmemiz gereken yerlerde son periyotta çok istediğimiz geçmedi açıkçası ama çok da sürpriz değil açıkçası. Hepimiz hatalar yaptık, ben de çok yaptım. Mesela bu maçın ilk yarısındaki plan. Bana göre belki baskı yaptırmadım nedeni de oyuncularımın yorgunluğu, onların biraz dinlenmesini sağlamak ve ikinci topa oynamalarını engellemekti. Ama buna rağmen Göztepe'ye de ilk yarı gayet iyi müsaade ettik, onlar da gayet iyi oynadı. Bir puanı ben bardağın dolu tarafı olarak değerlendiriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Tekke, son maçlardaki hakem kararlarıyla ilgili bir soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa'nın kırmızı kart pozisyonu içeride bana 'Alakası yok, faul bile değil' dediler, seyretmedim ama. Benim en çok üzüldüğüm iki pozisyon var. Alanya'ya karşı çok iyi oynadığımız parmak ucuna yani oyunun yorumunda bana göre hiç alakası yok, kurala göre 'penaltı' diyor. İkincisi de buradaki Başakşehir maçı, zamana oynadığımız kenarda Mustafa'ya attığı çalımdan sonra adam iki eliyle beraber itti ve faul vermedi o pozisyon gitti. Evet biz hata yaptık ama gitti ve gol oldu. Hakemlerin öyle bir durumu ve tutumu oluyor. Ben bunlardan acayip rahatsız oluyorum. Hakem konuşmak istemiyorum ama rahatsız oluyorum. Yani bu tip kararları başka statlarda veremiyorlar, burada veriyorlar. Burada da yine kendi içimize dönüyoruz. Hakemi yanlış yapmamaya yönlendirecek bir ambiyansımız olsa belki olmayacak. Burada da bizim eksiğimiz var, ondan sonra bağırıyoruz. Ama ben diyorum ki 'Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum.' Hakemlerin durumu ortada yani."

Bu maçta da kendisini rahatsız eden birçok şeyin olduğunu kaydeden Tekke, "Hiçbirimiz şunu demiyoruz yani, 'Maç oynanacak hak eden kazanır'. Bu maçta Göztepe ilk yarı bizden iyi oynadı, kabul. Ben kendimi eleştireceğim. Ama bırak oyun neyi gerektiriyorsa o olsun. VAR niye var? Mustafa atıldı, Pina çok özür dilerim, yan hakeme hareket mi yaptı. Kesinlikle kural öyle diyor, izleyin başka yerde 50 tane var. Pina yok, Mustafa yok ne oynayacağız Beşiktaş maçında. 4'üncü hakem, 'Sakin' diyor bize. Tabii sakin, sakin kalayım. Sakin kalayım, akşam uyuyamayan bizleriz tabii. Sakin kalalım, tabii sakin kalalım. O konuda konuşacak çok bir şey yok." dedi.

Fatih Tekke, camiaya seslenerek, "Sizin çocuklarınız, oyuncularınız değerli. İyi işler yapıyorlar. Bundan mutlu olacağız. 3'üncülüğü ben kabul ediyor muyum, hayatımda üçüncülüğü değil ikinciliği kabul etmedim hiçbir şeyde. Ben yeneceğim. Ama oyun böyle değil. Hayat gerçekten böyle değil. Gerçekler var, Fatih gerçekleri konuşunca herkes bir şeyler söylüyor. Eleştir, eleştir bir şey olmaz. Ne oldu ne veriyorsun. Çok güzel sözler var da..." diyerek sözlerini tamamladı.