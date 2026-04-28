Trabzonspor'da Fatih Tekke, Konyaspor yenilgisinin ardından konuştu! "Bizim için üzücü bir akşam oldu"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligin bitimine 3 hafta kala zirvedeki Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan bordo-mavililer, haftayı ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde üçüncü sırada tamamladı. Konyaspor yenilgisinin ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Bizim için üzücü bir akşam oldu" dedi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Konyaspor yenilgisinin ardından konuştu!
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 00:09
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 00:09

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçlarından birinde TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor, Konya'da karşı karşıya geldi. Konyaspor, karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak puanını 40'a yükseltti. Trabzonspor ise ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 65 puanda kaldı ve bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Bordo-mavililer, haftayı ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde üçüncü sırada kapattı.

HABERİN ÖZETİ

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Konyaspor yenilgisinin ardından konuştu! "Bizim için üzücü bir akşam oldu"

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, ilk yarıdaki oyunlarını kariyerinin en kötülerinden biri olarak nitelendirdi.
Konyaspor, Trabzonspor'u 2-1 yenerek puanını 40'a yükseltti.
Trabzonspor, ligdeki 4. yenilgisini alarak 65 puanda kaldı ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.
Trabzonspor, lider Galatasaray'ın 9 puan, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.
Fatih Tekke, ilk yarıdaki oyunu kendi ve ekibinin sorumluluğuna alarak, takımın mazeretlere sığınmaması gerektiğini belirtti.
Tekke, maçın ikinci yarısında oyuncu değişiklikleriyle risk aldıklarını ancak Konyaspor'un iyi savunduğunu ifade etti.
Trabzonspor'un hedefinin öncelikle ligde üçüncülüğü garantilemek ve Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke, Konyaspor'u tebrik ederken, kendileri adına çok üzücü bir akşam olduğunu söyledi. Tekke, "Özellikle ilk yarı belki de geldiğimizden bu yana, benim antrenörlük kariyerimdeki en kötü ilk yarılardan biri oldu. Bunun sebebini ben ve ekibime yazmak durumundayım. Böyle olmak zorunda. Bunu düşünmemiz lazım. Maruz kaldığımız durumlar oluyor sahanın içerisinde. Kaptanımız yoktu, stoperlerimiz yoktu. Ama neticesinde bizim her ne kadar mazeret olursa ki bunlar gerçekçi mazeretler olsa da değil ilk yarıdaki oyunu kabul etmemiz mümkün değil. İkinci yarı özellikle aldığımız tüm riskler, değişiklikler hemen karşılığını bulduğu ve istediğimiz her şeyin hemen hemen olduğu son bölümün, son ortanın şekli, topu bulamama gibi detaylarla maç yönetebilirdi ama her şeye rağmen Konyaspor iyi savundu. İkinci yarı bir gol, bir ofsayt olan pozisyon var. Haricinde bir şey yok. Ama biz Trabzonspor olarak her maçı bu duyguyla oynamak zorundayız. Bizim için üzücü bir akşam oldu" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DA OLMASI GEREKİYOR"

Trabzonspor ikincilik hedefinden uzaklaştı mı sorusu üzerine Fatih Tekke, "Benim kendi şahsi kanaatim aslında Alanya ve Başakşehir maçlarındaki, özellikle Alanya maçı üzücüydü. Başakşehir maçındaki son bölümdeki verilmeyen faul bizim de yaptığımız büyük bir hata. Fenerbahçe'nin yenilmesi, kazanıp kaybetmesi ki öyle kağıt üzerinde olmuyor. Görüyorsunuz her maç zor oluyor. Bu maçın da zor olacağını biliyorduk. Bazen bir oyuncunuz eksik olduğunda çok oyuncunuz eksik oluyor. Bunu ben çok net yaşıyorum. Oyuncularımla beraber buraya kadar geldik. Galip gelseydik 3.'lüğümüz garanti olacaktı. Sonra ikinciliğe hedef olarak belirleyecektik. Dolayısıyla maç maç gitmek zorundayız. Haftaya oynayacağımız maçlar da çok zor. Bizim açımızdan da rakiplerimiz açısından da zor, kolay maç yok. Alt tarafıyla üst tarafıyla zor geçen lig oldu. Ama oyuncularımın şu ana kadar getirdikleri, bize verdikleri o umudu yeşerttikleri için teşekkür etmek lazım. Yaptığımız hatalar, eksikler, bu sadece teknik adam olarak benim değil, kulüp adına da, oyuncu adına da basın adına da belki hepimiz adına yaptığımız eksikler daha iyi nasıl olabiliri bu arada düşünmek lazım. Şu an yine benim ilk düşüncem 3'lüğü garantilemek. Trabzonspor'un Avrupa'da olması gerekiyor ve kadro yapısıyla gelecek, kalacak, gidecekleri bile düşündüğünüzde böyle kolay yerler değil oralar. Oralar çok daha zor. Oralarda çok ciddi kadrolara ihtiyacımız var. Şu an o durumda değiliz gibi gözüküyor. Tabii ki kupa yarı finaldeyiz. Yine orada da hedefimiz kupayı almak. Ama iki maç var. Önce önümüzdeki maçları kazanmamız lazım. Önümüzde Göztepe maçı var. Çok dinamik bir takım. Ama bizim şu özellikle ilk yarı moral bozucu, herkesin ve hepimizin moralini bozucu. ‘Ne oldu hayırdır' gibi dedirttiren yani ‘ne oldu bu takıma' dedirttiren ki bir şey olmadı. Olsa ben size söylerim buna emin olun. Ben de şaşırdım açıkçası" diye konuştu.

