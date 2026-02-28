Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den galibiyet sonrasında net mesaj: "Kurcalamıyoruz"

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, galibiyet sonrasında bazı eleştirilere cevap verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den galibiyet sonrasında net mesaj:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 00:03

'da 'den sözleri geldi. Esasen ise genç çalıştırıcı, takımı adına kritik noktalara değindi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den galibiyet sonrasında net mesaj: "Kurcalamıyoruz"

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN GALİBİYET SONRASINDA NET MESAJ!

"Galip gelmek çok güzel, üç puan çok değerli. İlk yarıda çalıştığımız şekilde gol bulduk, tek olumlu şey buydu. İkinci devre oyunu istediğimiz gibi kontrol eden, ceza sahasında topla çok buluşan ama yine üçüncü bölgede pas hataları yapan bir takım vardı. Duran toptan doğru zamanda gelen iki gol maçı kolaylaştırdı. Genel hatlarıyla zor bir maçtı. Oyuncularımın hepsini tebrik ederim ama bu tür maçları daha duygulu oynamamız lazım. Biz oynamaya çalışan bir ekibiz. Pas, pas, pas... Pas olmazsa oynamayı düşünemezsiniz ama biz oynamak zorundayız. Bugün kendi oyun klasiğimize yakın bir diziliş vardı. İlk yarı çok üretemedik, ikinci devrede daha iyiydik. Oyun olarak topa biz sahiptik, galibiyeti hak eden bizdik ama Trabzonspor olarak böyle maçların büyük bölümlerini iyi oynamamız lazım. Yediğimiz gol taçtan. Daha önce de böyle bir gol yedik defalarca söylememize rağmen. Bu hoşlanmadığım bir şey. İkinci yarıda daha kompakt durduk. Biraz üretince, doğru topları da Allah nasip edince oyun bize döndü. Ozan bugün maçın en iyilerinden biriydi. Her oyuncuya ihtiyacımız oluyor. Birilerinin dediği gibi takımı kurcaladığımız falan yok. Biz oynamaya çalışıyoruz."

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den galibiyet sonrasında net mesaj: "Kurcalamıyoruz"

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'UN LİGDEKİ SON 5 MAÇI NASILDI?
Karadeniz devi; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan 'devre arasında konuştuk' detayı!
Trabzonspor Fatih Karagümrük'ü mağlup etti: Süper Lig'de kritik galibiyet!
ETİKETLER
#Futbol
#trabzonspor
#teknik direktör
#fatih tekke
#galibiyet
#Maç Yorumu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.