SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan 'devre arasında konuştuk' detayı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü mağlup etti. Trabzonsporlu yıldızlar, kritik galibiyet sonrasında süreci anlattı.

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan 'devre arasında konuştuk' detayı!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 23:30

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla geçti. Karadeniz devinin golcüsü Paul Onuachu, karşılaşmanın ardından Trabzonspor adına 'devre arası' kritiğinde bulundu.

TRABZONSPOR'DA PAUL ONUACHU'DAN 'DEVRE ARASI' DETAYI!

"Maça biraz yavaş başladık. Devre arasında soyunma odasında takım arkadaşlarımız ve hocamızla konuştuk. Enerjimizi yükseltmemiz ve daha fazlasını ortaya koymamız gerektiğini belirttik. Bu konuşmanın ardından takım iyi bir reaksiyon verdi ve üç puanı almayı başardık. Bir santrfor olarak takımınıza yardımcı olabilmek için yeteneklerinizi kullanmak zorundasınız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım olmadan bunu başarmam mümkün değil. Benim gollerimden ziyade arkadaşlarımın hakkını vermek gerekir."

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan 'devre arasında konuştuk' detayı!

2 GOL ATAN CHIBUIKE NWAIWU TAKIM FAKTÖRÜNE ODAKLANDI

"Üç puan için çok mutluyum çünkü bizim adımıza kolay bir maç değildi. Şükürler olsun, istediğimiz üç puanı aldık. Goller beni mutlu ediyor. Her şey için şükrediyorum. Bu tarz kutlamayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi, onlarla beraber olmayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma söylüyorum. Her zaman kramponlarını parlatıp kutlamaların içinde olmak istiyorum."

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan 'devre arasında konuştuk' detayı!

OZAN TUFAN'DAN ORGANİZASYON VURGUSU

"Skor anlamında bizim için iyi bir maç oldu ancak oyun olarak eksiklerimiz vardı. Attığımız gol, tüm hafta üzerinde çalıştığımız bir organizasyondu. Bunun karşılığını sahada almak bizi mutlu etti. Normalde mevki seçmeyi çok sevmiyorum. Bugün sağ bekte hocamızın verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya uğraştım, 2 asist yaptım. Benim asist yapmamdan çok takımın kazanması önemli."

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR ZİRVENİN NE KADAR UZAĞINDA?
1 maç fazlasıyla bordo mavililer, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde konumlandı.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
