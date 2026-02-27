Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan 'devre arasında konuştuk' detayı!

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla geçti. Karadeniz devinin golcüsü Paul Onuachu, karşılaşmanın ardından Trabzonspor adına 'devre arası' kritiğinde bulundu.

TRABZONSPOR'DA PAUL ONUACHU'DAN 'DEVRE ARASI' DETAYI!

"Maça biraz yavaş başladık. Devre arasında soyunma odasında takım arkadaşlarımız ve hocamızla konuştuk. Enerjimizi yükseltmemiz ve daha fazlasını ortaya koymamız gerektiğini belirttik. Bu konuşmanın ardından takım iyi bir reaksiyon verdi ve üç puanı almayı başardık. Bir santrfor olarak takımınıza yardımcı olabilmek için yeteneklerinizi kullanmak zorundasınız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım olmadan bunu başarmam mümkün değil. Benim gollerimden ziyade arkadaşlarımın hakkını vermek gerekir."

2 GOL ATAN CHIBUIKE NWAIWU TAKIM FAKTÖRÜNE ODAKLANDI

"Üç puan için çok mutluyum çünkü bizim adımıza kolay bir maç değildi. Şükürler olsun, istediğimiz üç puanı aldık. Goller beni mutlu ediyor. Her şey için şükrediyorum. Bu tarz kutlamayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi, onlarla beraber olmayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma söylüyorum. Her zaman kramponlarını parlatıp kutlamaların içinde olmak istiyorum."

OZAN TUFAN'DAN ORGANİZASYON VURGUSU

"Skor anlamında bizim için iyi bir maç oldu ancak oyun olarak eksiklerimiz vardı. Attığımız gol, tüm hafta üzerinde çalıştığımız bir organizasyondu. Bunun karşılığını sahada almak bizi mutlu etti. Normalde mevki seçmeyi çok sevmiyorum. Bugün sağ bekte hocamızın verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya uğraştım, 2 asist yaptım. Benim asist yapmamdan çok takımın kazanması önemli."