Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den penaltı yorumu!

Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında yara aldı. Şampiyonluk ihtimalini kovalayan Karadeniz devi, Akdeniz'den 1-1'lik beraberlikle döndü.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den penaltı yorumu!
11.04.2026
Alanyaspor ve Trabzonspor, zorlu karşılaşmada puanları paylaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mücadelenin ardından penaltı kritiğinde bulundu.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den penaltı yorumu!

Alanyaspor ve Trabzonspor arasındaki zorlu maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mücadelenin ardından penaltı pozisyonunu eleştirdi.
Fatih Tekke, maçın genelinde ligde ilk defa bütün istediklerini yaptıklarını belirtti.
Ön tarafta pozisyon sıkıntısı yaşadıklarını ve fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.
Kalelerine gelen ve tartışmaya açık bir penaltı olduğunu ifade etti.
Gol attıktan sonra çok erken bir penaltıyla cezalandırıldıklarını belirtti.
İstedikleri üretkenliği yakalayamadıklarını ancak oyun olarak iyi olduklarını düşündüğünü dile getirdi.
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den penaltı yorumu!

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN PENALTI YORUMU!

Alanyaspor'un tek golünün penaltıdan geldiği anları gündeme taşıyan Fatih Tekke, "Belki de ligde ilk defa bütün istediklerimizi yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Fırsatlar var. Kalemize top geldi diyemem. Geldi gelmedi arasında bir penaltı var, tartışmaya açık! Sonrasında 2 fırsat var, değerlendiremedik. Üzücü bir maç oldu. Bugün iyi oynadık. Gol attıktan sonra çok erken penaltıyla cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenlik olmadı. Oyun olarak gayet iyiydi ama 2 puan kaybettik. Dedim, bu periyot zor. Haftaya yine zor maç var. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz, yapacak bir şey yok." dedi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den penaltı yorumu!
