Trabzonspor'da Fatih Tekke'den takıma mesaj: "Kabul edilemez"

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN TAKIMA MESAJ: "KABUL EDİLEMEZ"

"Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyun lehimize döndü ama buna rağmen iki tane net fırsat yakaladılar. Eksikler hala devam ediyor, çözüm bulamıyoruz. 3-0'a kadar konuşulacak çok bir şey yok. Çok güzel anlarda goller bulduk ama 3-0'dan sonra oyun kontrolü ile kontrolsüzlüğü arasında ikilem yaşadık. Çok basit top kayıplarıyla rakibimizi canlandırdık. Son bölümde 10 kişiye karşı orta sahayı geçemedik. Bu kabul edilemez bir durum. Zaten yendik diye algılarsanız olmaz, bu işin şakası yok. En önemlisi galip gelmek. Bizde de önemli eksikler vardı. İçerde Rize maçı var, çok zor. Daha iyi olmak zorundayız. İş bireyselliğe düşünce hata yaparız, buna müsaade etmemeliyiz. 3-0'dan sonra maçı bıraktık gibi durum oldu. Bu iyi değil. Daha dikkatli olmamız lazım. Yolumuza devam ediyoruz. Batagov'un durumuna bakacağız. Tim de sonraki maça yetişecek gibi duruyor. Bugünün iyi tarafı kart görmememizdi."