Trabzonspor'da Fatih Tekke'den 'taraftar' vurgusu!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, zorlu maçın ardından farklı açılımlarda bulundu.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN 'TARAFTAR' VURGUSU!

"Zor olacağını söyledik ve oyunun geneline baktığımızda gerçekten de zor oldu. Rakibimizin bölüm bölüm topa sahip olduğu anlar var ama genel anlamda oyun üstünlüğü bizdeydi. Aramıza katılacak oyuncular olabilir, belki aramızdan ayrılacak oyuncular da olabilir. Belli değil. Biz ‘aman bir oyuncuyu satalım’ derdinde değiliz. Taraftarımızı nasıl mutlu edebiliriz, onun peşindeyiz. Trabzonspor’un menfaati neyse onu yapmak zorundayız. Şu ana kadar bunu yaptığımıza dair çok belirgin emareler var."

TRABZONSPOR'DA AVRUPA HEDEFİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımı adına hedefi Avrupa potası olarak belirlemiş ve sezon içinde de sık sık bu beklentisini öne çıkarmıştı.