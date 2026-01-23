Menü Kapat
Spor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den 'taraftar' vurgusu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa galibiyetinin ardından değerlendirmeler yaptı. Esasen ise genç çalıştırıcı, planlama sürecinde taraftarlara öncelik verdiklerini açıkladı.

KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 22:57

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, zorlu maçın ardından farklı açılımlarda bulundu.

"Zor olacağını söyledik ve oyunun geneline baktığımızda gerçekten de zor oldu. Rakibimizin bölüm bölüm topa sahip olduğu anlar var ama genel anlamda oyun üstünlüğü bizdeydi. Aramıza katılacak oyuncular olabilir, belki aramızdan ayrılacak oyuncular da olabilir. Belli değil. Biz ‘aman bir oyuncuyu satalım’ derdinde değiliz. Taraftarımızı nasıl mutlu edebiliriz, onun peşindeyiz. Trabzonspor’un menfaati neyse onu yapmak zorundayız. Şu ana kadar bunu yaptığımıza dair çok belirgin emareler var."

TRABZONSPOR'DA AVRUPA HEDEFİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımı adına hedefi Avrupa potası olarak belirlemiş ve sezon içinde de sık sık bu beklentisini öne çıkarmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA TRANSFER SÜRECİ NE DURUMDA?
Karadeniz devinin, yakın zamanda Mathias Lovik gibi birkaç takviye daha gerçekleştirmesi bekleniyor.
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den kulüp yönetimine mesaj!
Trabzonspor Kasımpaşa'yı mağlup etti: Karadeniz'de şık golle galibiyet!
#Spor
#Spor
