Trabzonspor'da KuPS depasmanı öncesi kamp kadrosu duyuruldu!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ederken, bordo-mavili temsilcimiz Trabzonspor'un KuPS ile deplasmanda oynayacağı kritik karşılaşmanın kamp kadrosu resmi olarak açıklandı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibinde, Finlandiya deplasmanı için Finlandiya'ya gidecek kafile şekillendi.

MAÇ KÜNYESİ

Tarih: 15.10.2026

Saat: 19.45

Stat: Tammela Stadyumu

TRABZONSPOR'UN KUPS MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Bordo-mavililerin Tammela Stadyumu'nda oynayacağı zorlu mücadele için belirlediği kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Onana, Ahmet Doğan, Erol Can

Defans Hattı: Cenk, Samet, Pina, Yiğithan, Mustafa Kuzey

Orta Saha Oyuncuları: Fabinho, Tim, Mendy, Melih, Bouchouari, Ozan, Oğuzhan, Aral, Muçi

Hücum Hattı: Saviolo, Salah, Franculino, Onuachu

Teknik direktör Thomas Reis'in öğrencileri, deplasmandan galibiyetle dönerek UEFA Konferans Ligi'ne moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kadroda yer alan yıldız isimlerin son durumu ve maçın taktiksel detayları ilerleyen saatlerde netleşecek.