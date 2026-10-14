Trabzonspor'da KuPS depasmanı öncesi kamp kadrosu duyuruldu!

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İstanbul
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ederken, bordo-mavili temsilcimiz Trabzonspor'un KuPS ile deplasmanda oynayacağı kritik karşılaşmanın kamp kadrosu resmi olarak açıklandı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibinde, Finlandiya deplasmanı için Finlandiya'ya gidecek kafile şekillendi.
Bordo-mavililerin Tammela Stadyumu'nda oynayacağı zorlu mücadele için belirlediği kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Teknik direktör Thomas Reis'in öğrencileri, deplasmandan galibiyetle dönerek UEFA Konferans Ligi'ne moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kadroda yer alan yıldız isimlerin son durumu ve maçın taktiksel detayları ilerleyen saatlerde netleşecek.