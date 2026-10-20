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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 00:03

Trabzonspor'da Onana, 2-0'lık Beşiktaş zaferini değerlendirdi! "Doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin file bekçisi Onana, "İyi bir takıma karşı harika bir maç yaptık" dedi. Onana, sezon sonunda Trabzon’a ve Trabzon halkına güzel bir başarı armağan edebileceklerine inandığını söyledi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor'da Onana, 2-0'lık Beşiktaş zaferini değerlendirdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 00:03

'de 8. haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde ile , Trabzon'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, mücadeleyi Ozan Tufan ve 'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Trabzonspor'da Kamerunlu kaleci Andre Onana, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Onana, 2-0'lık Beşiktaş zaferini değerlendirdi! "Doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum"

İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Onana, "İyi bir takıma karşı harika bir maç yaptık. Pek çok da şans bulduk aslında ama bazılarını yapabildik, bazılarını da yapamadık. Aslında bizim için bu bugün önemli de bir adım oldu. Doğru istikamette, doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum" dedi.

Trabzonspor'da Onana, 2-0'lık Beşiktaş zaferini değerlendirdi! "Doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum"

"TRABZON HALKINA GÜZEL BİR BAŞARI ARMAĞAN EDEBİLİRİZ"

Takım olarak her geçen gün gelişmeye devam ettiklerini ifade eden Onana, "Biz her gün gelişerek, günden güne gelişerek sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Böyle bir takım oluyoruz ve bu ayrıca böyle yapmaya devam ederek de ben Trabzon için güzel bir şey başarıp bunu Trabzon halkına armağan edebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Sezon sonunda önemli bir başarı elde etmek istediklerini vurgulayan Onana, "Aslında bugün takımın tamamının performansı sezon sonunda hepimiz adına büyük bir şeyi başarmak adınaydı. Tabii bu büyük bir sorumluluk. Hepimizin çok büyük bir sorumluluğu var. Burada taraftarlarımızın önünde bu sorumluluğumuzun farkında olarak, bilerek de performans sergiliyoruz. Biz bu şekilde çalışmaya devam edip sezon sonu ne olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş
#Ozan Tufan
#trabzonspor
#Futbol
#trendyol süper lig
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#Spor
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